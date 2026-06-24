Pierwsza dama pochwaliła się wizytą młodych sportowców w mediach społecznościowych. Jak napisała, spotkała się ze zwycięzcami turnieju Balcerzak CUP 2026 – zawodniczkami i zawodnikami reprezentującymi Wartę Sieradz oraz KKS Lech Poznań.

Na opublikowanych fotografiach widać, że spotkanie miało bardzo swobodny charakter. Marta Nawrocka rozmawiała z dziećmi, robiła wspólne zdjęcia i przyjęła pamiątkowe upominki od młodych piłkarzy. Jednym z nich była koszulka z napisem „Marta Nawrocka” i numerem jeden.

Młodzi sportowcy po raz kolejny pokazali, że talent, ciężka praca i dobra współpraca prowadzą do wielkich sukcesów – napisała pierwsza dama w swoim wpisie.

Uwagę skradł Uno. Dzieci nie mogły się od niego oderwać

Choć głównymi bohaterami wydarzenia byli młodzi sportowcy, prawdziwą gwiazdą spotkania okazał się Uno. Pies rodziny Nawrockich wzbudził ogromne zainteresowanie dzieci, które chętnie robiły sobie z nim zdjęcia i głaskały czworonoga.

Na fotografiach opublikowanych przez Kancelarię Prezydenta widać, jak uczestnicy otaczają psa, fotografują go telefonami i poświęcają mu niemal tyle samo uwagi co gospodyni wydarzenia. Sama Marta Nawrocka z przymrużeniem oka opisała zachowanie swojego pupila.

Do młodych mistrzów postanowił dołączyć także Uno. Choć zwykle najbardziej ceni sobie drzemki, tym razem na chwilę zawiesił swoją karierę zawodowego leniucha i ruszył na spotkanie z dziećmi – napisała.

Selfie, rozmowy i sportowe emocje

Zdjęcia pokazują, że spotkanie przebiegało w wyjątkowo serdecznej atmosferze. Nie zabrakło wspólnych selfie, rozmów o sporcie oraz pamiątkowych fotografii. Marta Nawrocka chętnie pozowała z zawodniczkami KKS Lech Poznań, a także rozmawiała z młodymi piłkarzami Warty Sieradz.

Pierwsza dama od miesięcy podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i wspierania młodych talentów. Tym razem postawiła na spotkanie z dziećmi, które mogą pochwalić się sukcesami na boisku.

Gratulacje od pierwszej damy

Na zakończenie Marta Nawrocka pogratulowała wszystkim uczestnikom turnieju i życzyła im kolejnych sukcesów sportowych. Wpis szybko przyciągnął uwagę internautów, którzy zwracali uwagę nie tylko na młodych zawodników, ale również na sympatycznego Uno.

Patrząc na reakcje dzieci, można odnieść wrażenie, że podczas tej wizyty to właśnie czworonożny członek rodziny Nawrockich stał się jednym z najpopularniejszych mieszkańców Pałacu Prezydenckiego.

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