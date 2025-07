Marta Nawrocka zabrała córkę na wyjątkowe spotkanie. Dziewczynka otrzymała specjalny podarunek

Nowy wyzwania w życiu Nawrockich

Już za chwilę życie rodziny Nawrockich bardzo się zmieni. Rodzina przeniesie się do Pałacu Prezydenckiego, a Karol Nawrocki już 6 sierpnia zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Zmiany czekają nie tylko Nawrockiego i jego żonę, ale i dzieci. Właśnie w tym roku szkolnym syn małżonków Antek zaczyna szkołę średnią, a najmłodsza z rodzeństwa Kasia idzie do szkoły. Przed Nawrockimi nie tylko zmiany, ale i nowe wyzwania, dlatego nie dziwi, że rodzina w ostatnim czasie wybrała się na odpoczynek w Bieszczadach, bo jak sami wcześniej wspominali szczególnie lubią odpoczywać w Polsce.

Teraz jednak czas na ostatnie szlify przed wejściem do wielkiej polityki. Karol Nawrocki szykuje się do roli prezydenta, dopina na ostatni guzik przygotowania w swojej kancelarii, co udało nam się dostrzec: KLIKNIJ: Karol Nawrocki wrócił z urlopu i mebluje Kancelarię Prezydenta. Wiemy, z kim się spotkał [ZDJĘCIA]. Nie próżnuje też jego małżonka, Marta Nawrocka znów ruszyła do działania. W weekend odwiedziła Lubelszczyznę i Muzeum Wsi Lubelskiej. A już w poniedziałek (14 lipca) ruszyła do Krakowa i to w towarzystwie córeczki Kasi. Okazja była szczególna, a Nawrocka wrażeniami podzieliła się w sieci.

Marta Nawrocka z córką Kasią w Krakowie

Obie Nawrockie odwiedziły wyjątkowe miejsce, w którym pracują osoby z niepełnosprawnościami. To tam spotkały się z artystką, która namalowała portret Kasi Nawrockiej przedstawiającą dziewczynkę w ujęciu z wieczoru wyborczego Karola Nawrockiego po drugiej turze wyborów prezydenckich:

Anna Zoń to wspaniała artystka, która podarowała dziś Kasi ręcznie malowany portret 🧑‍🎨🎨 Spotkałyśmy się w szczególnym miejscu - Społeczna Kaffka w Krakowie ☕️ Tu osoby z niepełnosprawnościami pracują i spędzają wspólnie czas. Serdecznie dziękujemy za spotkanie - napisała i pokazała kilka zdjęć ze spotkania.

Przyszła pierwsza dama pochwaliła się też, że jej córeczka przygotowała dla artystki laurkę!

NIŻEJ ZDJĘCIA NAWROCKIEGO Z APLAKAMI

i Autor: Screen/Instagram Marta Nawrocka

MÓDLMY SIĘ ZA NAWROCKIEGO, BO PREZYDENTURA TO NIE JEST FAJNA PRACA | Poranny Ring 2025 06 18 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.