Misterzy PiS i ich żony! Wśród tych pań może być przyszła premierowa [ZDJĘCIA]

Niedawno odbyło się wyjazdowe spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie i senatorowie ruszyli pod Warszawę, gdzie w pięknym pałacu toczyli ważne rozmowy i gościli się przy stołach. Okazało się, że w czasie wyjazdowego posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego z ust prezesa Jarosława Kaczyńskiego miało paść przekonanie, że przyszłym premierem z PiS, powinien zostać ktoś młodszego pokolenie, czyli przed 50-tką. Takich osób jest w partii trochę, więc ugrupowanie ma w kim wybierać.

Mister z PiS będzie premierem? W grze kilka nazwisk młodych wilków!

Chodzą słuchy, że na takiej liście kandydatów są cztery osoby: europoseł Tobiasz Bocheński (39 l.), szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki (46 l.), były minister edukacji, jeden z czołowych polityków PiS, poseł Przemysław Czarnek i europoseł Patryk Jaki (41 l.). Politycy młodzi, ale już znaczący, z doświadczeniem i znani Polakom. Można się śmiać, że w partii rozgrywane będą swego rodzaju wybory "mistera"! Postanowiliśmy sprawdzić w takim razie, jak panowie prezentują się u boku swoich ukochanych żon. Wszak kto wie, może któraś z tych pań zostanie w przyszłości premierową?

Tobiasz Bocheński od 2020 roku jest mężem Elżbiety. Ślub brali w małym drewnianym kościele w Dobroniu. - Początek najpiękniejszej i najważniejszej przygody – napisał wówczas polityk, który pochwalił się zdjęciem ślubnym. Zawodowo pani Elżbieta była rzeczniczką Zbigniewa Raua, wojewody łódzkiego, a gdy ten został ministrem spraw zagranicznych, została szefową jego gabinetu.

Przemysław Czarnek od wielu lat jest mężem Katarzyny. Katarzyna Czarnek jest wykładowcą na uczelni: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest doktorem biologii. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Podstawowych Nauk Medycznych, której jest kierownikiem, jest pełniącą obowiązki dyrektora Instytutu Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym KUL.

Patryk Jaki zna swoją żonę Annę od lat! Towarzyszył swoje przyszłej małżonce już na jej studniówkowym balu! Ślub wzięli w 2013 roku w opolskiej katedrze. Jaki był już wtedy posłem. Anna Jaki w jednym z wywiadów opowiedziała o tym, jak poznała przyszłego męża: - Kiedyś miałam ambicje, by zostać politykiem – dlatego zaangażowałam się w działalność samorządu uczniowskiego. Wybrano mnie jako reprezentanta do Młodzieżowej Rady Miasta Opola – było to, gdy chodziłam do liceum, miałam 17 lat. Patryk był opiekunem tej rady – 21-letni miejski radny, taki przystojny… W którymś momencie między nami zaiskrzyło i umówiliśmy się na randkę. Reszta, jak to się mawia, jest już „naszą tajemnicą” - komentowała w rozmowie z WP.pl. kilka lat temu.

Zbigniew Bogucki to także szczęśliwy małżonek. Jego żoną jest Julita, pracująca jako prokurator. Jak donosił Onet, w 2017 roku pracowała w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód. Potem delegowano ją do Prokuratury Krajowej, do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

NIŻEJ ZDJĘCIA POLITYKÓW Z ŻONAMI