Monika Miller chce wziąć ślub w cerkwi! Leszek Miller już zapowiedział pomoc

Życie prywatne Moniki Miller nie zawsze było usłane różami. Celebrytka zmagała z przeciwnościami losu. Nie ukrywała swoich problemów w relacjach miłosnych ani licznych kłopotów zdrowotnych. Jednak to już za nią, bo od pewnego czasu Monika Miller jest szczęśliwie zakochana i wszystko wskazuje na to, że wkrótce może ona stanąć na ślubnym kobiercu! Przygotowania do tego ważnego wydarzenia jak widać idą pełną parą, ponieważ kilka dni temu do sieci trafiły jej zdjęcia z salonu sukien ślubnych. Wnuczka byłego premiera przymierzała jedną z bardziej odważnych ślubnych kreacji.

– Chcę wziąć ślub w cerkwi – mówi nam Monika Miller. Jeśli zdecyduje się na ten ważny krok, na pewno może liczyć na ogromne wsparcie swojego dziadka, Leszka Millera. – Jeśli moja wnuczka podejmie decyzję w sprawie ślubu, to będę jej życzliwie pomagał – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Leszek Miller. Czy polityk poprowadzi wnuczkę do ołtarza? – Jestem gotów spełnić każde życzenie Moniki, każdą zachciankę, więc jeśli tego sobie zażyczy moja wnuczka, to spełnię to – zaznacza Leszek Miller.

