Włodzimierz Czarzasty urodził się w 1960 roku w Warszawie, to znany polityk i przedsiębiorca. Aktualnie jest marszałkiem Sejmu, funkcję tę objął po Szymonie Hołowni, a było to ustalone w ramach tzw. umowy koalicyjnej. Jednak Czarzasty na swoim koncie ma też inne ważne funkcje, nie tylko ściśle związane z polityką. W latach 1999–2005 Włodzimierz Czarzasty był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w latach 2006–2017 przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia „Ordynacka”. Od 2016 przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w 2021 przekształconego w Nową Lewicę i od tegoż roku współprzewodniczący partii. Poseł na Sejm IX kadencji, od 2019 wicemarszałek Sejmu IX kadencji.

Włodzimierz Czarzasty jest z wykształcenia politologiem, o czym mało kto wie. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Działał w ruchu studenckim. Był też przewodniczącym Zrzeszenia Studentów Polskich na Uniwersytecie Warszawskim, wiceprzewodniczącym Rady Okręgowej i Rady Naczelnej ZSP, jak również dyrektorem Akademickiego Biura Kultury i Sztuki ALMA-ART.

Morawiecki nazwał go "starym komuchem". Czy Czarzasty był w PZPR?

Czarzasty nie ukrywa, że należał do PZRP. Członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był w latach 1983-1990. Po zamieszaniu, jakie wybuchło po wpisie amerykańskiego ambasadora w Polsce, na temat Czarzastego, Mateusz Morawiecki napisał o marszałku Sejmu: - Stara miłość nie rdzewieje. Bo wiadomo, komu pomaga stary komuch Włodzimierz Czarzasty psując relacje z USA. Każdy, kto go popiera, sabotuje bezpieczeństwo Polski. Wybierajcie.

Włodzimierz Czarzasty a branża wydawnicza

Od 1990 r. działał jako Prezes Zarządu i współwłaściciel wydawnictwa MUZA. Wydawnictwo zaprezentowało polskim czytelnikom wielu autorów współczesnych, w tym wybitnych przedstawicieli literatury iberoamerykańskiej (m.in.: Julio Cortazara, Gabriela Garcię Marqueza, Mario Vargasa Llosę i Isabel Allende). W latach 2006-2011 Członek Zarządu wydawnictwa Wilga.

