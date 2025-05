Nowy image Andrzeja Dudy. W tym wydaniu można go nie poznać! Ale zmiana

Andrzej Duda jeszcze tylko przez kilkanaście tygodni będzie polskim prezydentem. Jego przygoda z prezydenturą dobiegnie końca, a trwała wyjątkowo długo, bo aż 10 lat. Gdy pierwszy raz Andrzej Duda startował na prezydenta Polski w 2015 roku miał zaledwie 43 lata. Przez ten czas sporo się zmieniło i zmienił się też Duda.

Andrzej Duda nie do poznania! W takim wydaniu go nie widzieliście!

Tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich Andrzej Duda pojawił się w Kanale Zero. To, co zwróciło uwagę to stylizacja prezydenta. Zwykle widzimy go ubranego w eleganckie garnitury, pod krawatem. Jednak na wieczorny wywiad Duda postanowił przyjść w stylizacji zdecydowanie bardziej na luzie. Postawił na sportową elegancję, która przejawiła się w tym, że miał na sobie szare spodnie, białą koszulę z podwiniętymi rękawami i rozpiętym guzikiem pod szyją.

Przyszedł też w okularach, w których ostatnio można go zobaczyć coraz częściej, to okulary w ciemnych, prostokątnych oprawkach. Przez to, że prezydent pojawił się w koszuli odsłaniającej nadgarstki widać, że wciąż nosi on sznurkowe bransoletki. Już dawniej była o tym mowa. Wiele osób zastanawiało się, co to za sznureczki i czy mogą coś oznaczać.

Wyluzowany prezydent u Stanowskiego i Mazurka

W czasie rozmowy zwracała uwagę też postawa Andrzeja Dudy, który siedział zdecydowanie wyluzowany, z nogą założoną na nogę i ręką na oparci kanapy. Co ciekawe, to już kolejna rozmowa Dudy w Kanale Zero właśnie z Krzysztofem Stanowskim i Robertem Mazurkiem.

Poprzedni, gdy spotkali się w takim gronie Duda opowiadał o tym, co będzie robił po prezydenturze, a Stanowski ogłosił, że zamierza startować w wyborach prezydenckich 2025, co jak wiemy, się wydarzyło. Co do planów Andrzeja Dudy po prezydenturze, teraz prezydent znów został zapytany o plany. Przyznał, że chciałby ruszyć w góry.

