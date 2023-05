Piękna dziennikarka kusi pupą! Od gorących zdjęć nie można oderwać oczu

Niecodzienna sytuacja zakonnika. Uczennica w szkole krzyknął do niego „Cześć tato”

Karolina Pajączkowska wielokrotnie udowodniła, że dziennikarstwo to jej prawdziwa pasja! Pokazała to między innymi, gdy udała się na ogarniętą wojną Ukrainę, by pokazać, jak wygląda codzienność cywilów. Jednak dziennikarka może się pochwalić nie tylko odwagą i profesjonalizmem, ale także nieprzeciętną urodą.

Sama zainteresowana wydaje się bardzo świadoma nie tylko ślicznej buzi, ale i ponętnej, kobiecej figury. Na swoim Instagramie często się pokazuje w seksownych kreacjach, podkreślających zmysłowe krągłości. Niedawno przebywała w Tel Awiwie, gdzie udała się z przyjaciółką. - W dniu urodzin mojej ukochanej @nina_devi świętujemy pokrewieństwo dusz i bezgraniczne zaufanie do drugiego człowieka – napisała Karolina Pajączkowska kilka dni temu.

Teraz zachwyciła fanów zdjęciami, na których widać ją głównie od tyłu. Jest ubrana w obcisłą białą sukienkę, która podkreśla pupę. Trzeba przyznać, że Karolina Pajączkowska skutecznie odciąga uwagę fanów od krajobrazów… Ciężko oderwać od niej wzrok! Fotografie wyglądają jak kadry z wakacyjnego filmu.

