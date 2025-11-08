Piękne żony młodych wilków z Konfederacji. To one skradły serca posłów! [ZDJĘCIA]

Ślub Krzysztofa Bosaka w rycie trydenckim

Jednym z czołowych posłów Konfederacji jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Kilka lat temu poślubił Karinę Walinowicz, prawniczkę. O ślubie pary było bardzo głośno, a uroczystość była wyjątkowa, bo ceremonia w kościele odbyła się według obrzędu trydenckiego. - Dziś dla mnie wielki dzień: poślubiłem moją ukochaną Karinę. Nie informowałem o niczym wcześniej ponieważ chcieliśmy zachować prywatny charakter wydarzenia, jednak media i tak od tygodni nie dawały nam spokoju - pochwalił się wówczas Bosak. Niedługo po zawarciu małżeństwa para powitała na świecie pierwszego synka Artura Maksymiliana, drugim dzieckiem pary jest Daniel Ksawery, a najmłodsza z rodzeństwa jest córeczka: Emilia Maria. Małżonkowie czekają teraz na czwarte dziecko. W 2023 roku żona Bosaka wystartowała do Sejmu, zdobyła aż 21 217 głosów i pokonała samego Janusza Korwin-Mikkego, zostając posłanką.

Mentzen o żonie Agnieszce: "Ona jeszcze bardziej PiS nie lubi ode mnie"

Posłem Konfederacji jest też Sławomir Mentzen, który ma za sobą kandydowanie w wyborach prezydenckich 2025. Polityk zdobył trzecie miejsce z liczbą 2 902 448 głosów. Jego żoną jest Agnieszka Mentzen. W jednym z wywiadów polityk tak wypowiedział się o swojej żonie: - Politycznie o tyle się różnimy, że ona jeszcze bardziej PiS nie lubi ode mnie. Jest jeszcze bardziej antypisowska niż ja - ocenił. Co ciekawe Agnieszka Mentzen sama także chciała wejść w politykę, ale tę samorządową. W 2018 r. Agnieszka Mentzen była kandydatką na radną do sejmiku wojewódzkiego, startowała z Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie. Zdobyła 321 głosów, nie udało jej się uzyskać mandatu. Para ma troje dzieci.

Poseł Wilk ma piękną żonę Martynę. Razem uwielbiają wędrówki po górach

Ryszard Wilk to kolejny młody... wilk Konfederacji. Polityk chętnie chwali się zdjęciami z żoną Martyną w mediach społecznościowych. Widać, że oboje lubią podróżować i spędzać czas aktywnie. Zresztą sam poseł przedstawia się jako: przedsiębiorca, inżynier, ratownik WOPR, wolnościowiec, miłośnik wody oraz wypraw górskich. Z żoną ma troje dzieci.

Polityk przyjechał na Śląsk za miłością

Młodym posłem Konfederacji jest też Grzegorz Płaczek. Jak sam o sobie napisał w sieci: - Przyjechałem do Kobióra na Śląsku w 2011 roku za miłością – moją żoną. I… tu zostałem. Miałem szczęście odwiedzić 35 krajów, ale jako swój dom wybrałem Kobiór. Jego żona ma na imię Alicja. To jego druga żona, z pierwszego małżeństwa polityk ma dwoje dorosłych już dzieci, a niegdyś z mównicy sejmowej opowiadał o kwestii alimentów.

Poseł poślubił córkę Korwin-Mikkego

Młodym wilkiem partii jest też Bartłomiej Pejo, poseł który prywatnie jest... zięciem Janusza Korwin-Mikkego! Żoną parlamentarzysty jest Korynna Korwin-Mikke. Pejo i Korynna pobrali się jesienią 2016 roku. Pannę młodą do ołtarza prowadził ojciec, a do kościoła młodzi przyjechali tylko we dwoje, sportowym samochodem. - Życzyłem młodym szczęścia i wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia. Mówiłem też, że wszystko przemija, jedni umierają, inni się rodzą. Ważne, żeby więcej się rodziło, niż umierało - mówi wtedy w rozmowie z "Super Expressem" Janusz Korwin-Mikke. Niżej zobaczycie zdjęcia z tej uroczystości. To był ślub jak z bajki!

Berkowicz rozkochał w sobie długowłosą piękność

Konrad Berkowicz to poseł Konfederacji, o którym jest głośno od czasu do czasu z powodu jego... wpadek! Ostatnio został zatrzymany w jednym ze sklepów, po tym jak robiąc zakupy nie zeskanował poprawnie kilku rzeczy. Skończyło się na interwencji policji i mandacie. Prywatnie niewiele wiadomo o pośle, pewnym jest, że ma żonę i malutką córeczkę. Zdjęciami z rodziną czasem chwali się w sieci.