Dziś swoje 61. urodziny obchodzi były poseł i kontrowersyjny biznesmen Janusz Palikot. Z tej okazji przypominamy jeden z jego najsłynniejszych występów z czasów, gdy zasiadał w polskim parlamencie. W kwietniu 2007 roku Palikot wystąpił na konferencji prasowej, dzierżąc w dłoniach pistolet i... wibrator! Dodatkowo w roli symboli ułomnej sprawiedliwości wystąpiły także dwa kobiece manekiny i sfilmowana scena gwałtu! Ówczesny poseł PO upominał się w ten niekonwencjonalny sposób o ukaranie podejrzanych o gwałt i molestowanie funkcjonariuszy lubelskiej policji

Pistolet w jednym, wibrator w drugim ręku! Palikot mocno zaatakował policję

  • Janusz Palikot ma dziś urodziny.
  • Przypominamy jego konferencję z 2007 roku, gdy jako poseł PO zaprezentował pistolet i wibrator.
  • Jego wystąpienie miało na celu zwrócenie na bardzo bulwersującą sprawę.

Konferencja Palikota

Janusz Palikot w 2007 roku wywołał prawdziwą burzę w mediach. Podczas konferencji prasowej reprezentujący wówczas Platformę Obywatelską poseł pojawił się z silikonowym penisem w jednej ręce i pistoletem w drugiej, aby zwrócić uwagę na problem gwałtów i molestowania, których mieli dopuścić się funkcjonariusze policji w Lublinie. Jak przekonywał, te przedmioty to „symbole prawa i sprawiedliwości dzisiaj Polsce i to są symbole policji w Lublinie”. Oprócz wspomnianych wibratora i pistoletu, poseł wykorzystał również dwa kobiece manekiny z napisami grożącymi śmiercią oraz drastyczne nagranie symulujące gwałt. Manekiny miały na szyjach plansze z napisami: „Jeśli powiecie o tym komukolwiek, to was rozp...!”, oraz „Rozwalę ci łeb!". Sceny przemocy seksualnej były odtwarzane na ekranie telewizora za plecami posła.

Palikot zaapelował do komendanta głównego policji oraz ministra sprawiedliwości o interwencję w sprawie lubelskich policjantów, którzy byli podejrzani o gwałt i molestowanie seksualne. - W komendzie lubelskiej torturowano człowieka, gwałcąc go. Powinniśmy bić na alarm w tej sprawie – grzmiał.

Sprawa, którą nagłośnił Janusz Palikot, dotyczyła starszego sierżanta Grzegorza K., podejrzanego o dwukrotne zgwałcenie pijanej studentki w policyjnej izbie zatrzymań. Dodatkowo, policjant Michał G. oraz strażnik miejski Bartłomiej J. usłyszeli zarzuty molestowania seksualnego dwóch nieletnich dziewcząt w wieku 14 i 15 lat. Policjant miał grozić ofiarom śmiercią, jeśli zdradzą komukolwiek, co się stało.

KWAŚNIEWSKI MIAŁ SŁABOŚĆ DO PALIKOTA!
