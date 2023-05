Wielu się zdziwi

Nowa robota żony Przemysława Czarnka! To nie żart, naprawdę będzie to robić!

16:08 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Przemysław Czarnek może być dumny ze swojej żony. Właśnie gruchnęła wiadomość, że Katarzyna Czarnek ma nową fuchę. I to nie byle jaką. Jak czytamy w portalu Wyborcza.pl, żona ministra edukacji i nauki została szefową Instytutu Nauk Medycznych KUL. To na pierwszy rzut może nieco dziwić, bo małżonka Przemysława Czarnka z wykształcenia jest biologiem, a nie lekarzem. Niektórzy myśleli, że jej awans to żart...