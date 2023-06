Ślub i wesele córki premiera Mateusza Morawieckiego

To była wyjątkowa sobota w rodzinie Morawieckich. Starsza córka Iwony i Mateusza Morawieckich, 27-letnia Aleksandra, poślubiła swojego wieloletniego chłopaka Dariusza. Ślub córki premiera odbył się w Warszawie w sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Do kościoła na uroczystość zjechała rodzina, nie zabrakło seniorki roku, matki premiera, pani Jadwigi; przyjaciele, znajomi i krewni. Byli też goście ze świata polityki, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak to zwykle bywa, oczy wszystkich były zwrócone na pannę młodą. Ola prezentowała się zjawiskowo w sukni ślubnej typu księżniczka. Jak nakazuje zwyczaj do ołtarza pannę młodą prowadził jej ukochany tata, premier Mateusz Morawiecki.

Ślubna stylizacja premiera. Jak wypadł Mateusz Morawiecki? Ekspert ocenia

Szef rządu na tę okazję musiał być nie tylko przygotowany duchowo, ale i... dobrze wyglądać. W końcu ślub córki to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdego ojca. Musiał pamiętać o obowiązujących zasadach elegancji, ale i wygodzie, wszak po ślubie czekało huczne wesele. Jak pod względem ubioru przygotował się premier? O wydanie opinii poprosiliśmy znawcę tematu mody, czyli słynnego projektanta Daniela Jacoba Dalego. Ekspert nie gryzł się w język, ale wprost ocenił, jak jego zdaniem zaprezentował się premier:

Premier Morawiecki na ślubie córki wyglądał jak model na wybiegu. Prawdziwa elegancji, klasa i styl !Biała koszula z plisowanymi zakładkami z czarnymi guzikami w srebrnej oprawie, czarna mucha pod szyja, biała poszetka, idealnie skrojony garnitur oraz lakierowane obuwie i zegarek sprawiły, że premier Polski zasłużył na uznanie w świetle mody. Każdy szczegół jego stylizacji sprawił, że wyglądał jak milion dolarów. W takim stylu prowadzić córkę do ołtarza powinien każdy tata. Całość jego ubioru jest zdecydowanie godna ogromnej pochwały.