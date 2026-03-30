Przemysław Czarnek robi porządki przed polityczną batalią. Zaczął od ogrodu, a w nim kosi, kopie i wyrywa chwasty

Porządki w lubelskim ogrodzie

Dla Przemysława Czarnka prace ogrodowe stały się chwilą wytchnienia od codziennych spotkań i narad. Choć prezes Jarosław Kaczyński (77 l.) powierzył mu jedno z najtrudniejszych zadań – poprowadzenie PiS do zwycięstwa w przyszłorocznych wyborach – polityk z Lublina postanowił wykorzystać wolną chwilę na uporządkowanie zielonej przestrzeni wokół domu. Jak widać na zdjęciach, zajął się koszeniem trawy, która po łagodnej zimie zaczęła rosnąć wyjątkowo szybko, przycinaniem drzew i krzewów oraz spulchnianiem ziemi pod przyszłe nasadzenia warzyw i kwiatów. Nie zabrakło też bardziej żmudnych prac: usuwania suchych liści, wygrabiania resztek po zimie i walki z pierwszymi chwastami.

Prof. Przemysław Czarnek: Kaczyński wierzy w moje zwycięstwo

Czarnek musiał również zająć się naprawą drobnej infrastruktury ogrodowej, która po zimie wymagała odświeżenia. To typowe zadania o tej porze roku – wzmocnienie obrzeży grządek, poprawienie siatki chroniącej młode rośliny czy sprawdzenie stanu narzędzi. Widać, że polityk zna podstawy ogrodnictwa i nie boi się fizycznej pracy.

Trudne wyzwanie dla przyszłego premiera

Choć zdjęcia pokazują zwykłe, codzienne czynności, trudno nie zauważyć szerszego kontekstu. PiS stoi dziś przed poważnymi wyzwaniami: odbudową poparcia, mobilizacją elektoratu i próbą odzyskania inicjatywy po trudnych miesiącach. Czarnek, jako kandydat na premiera, musi łączyć polityczne obowiązki z budowaniem wizerunku człowieka bliskiego zwykłym wyborcom. Wiosenne prace w ogrodzie wpisują się w ten przekaz – pokazują polityka, który potrafi odłożyć teczkę, chwycić za narzędzia i zrobić coś konkretnego.

13

