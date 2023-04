Agata Duda spotkała się z pierwszą damą Włoch i wyglądała rewelacyjnie! Pudrowy róż marynarki i krótkiej spódnicy kończącej się na linii kolan, to absolutna nowość w garderobie naszej pierwszej damy. Marynarka zapinana tylko na jeden guzik to hit tego sezonu. Również torebka w stylu, jaki zawsze nosiła królowa Elżbieta, dodała całości stylizacji pierwszej damy niesamowitej elegancji. Zdecydowanie ten look Agaty Dudy to jedne z lepszych w jakich się pojawiła! Kolor różu ją odmłodził i był idealnym wyborem na porę wiosenna. Taki total look w jakim się pojawiła Agata Duda to hit tego sezonu - ocenia ekspert.