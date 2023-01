Rozanielony Tomasz Lis tarza się po podłodze ze swoją miłością! Najbardziej rozkoszne wideo ever

Tomasz Lis tarza się z Lutrem po podłodze. "Zamiast dobranocki"

Patrząc na uczucie byłego prezentera TVP i Polsatu do Lutra, trudno się nie wzruszyć. Tomasz Lis, dojrzały mężczyzna po przejściach, totalnie oszalał z miłości po tego sympatycznego psiaka. - Kocham te poranne powitania - zwierzył się ostatnio na Twitterze, okraszając wpis zdjęciem Lutra. Teraz Tomasz Lis poszedł jeszcze dalej i wrzucił do sieci rozkoszny filmik ze swoim pupilem. - Zamiast dobranocki - napisał dziennikarz. Na uwagę zwracają nie tylko pieszczoty rozanielonego Tomasza Lisa i psa na podłodze, lecz także oprawa muzyczna, którą słyszymy w nagraniu. Z głośników wybrzmiewa "Ballada o pancernych", czyli słynne "Deszcze niespokojne".

Tomasz Lis pokazał psa, a potem partnerkę Monikę Urbańczyk

Tomasz Lis przygarnął Lutra w pierwszej połowie grudnia zeszłego roku. Od razu między nimi zaiskrzyło! - Niech mi nikt nie mówi, że nie ma miłości od pierwszego wejrzenia. Oczywiście jest. Moja starsza córka, która to nagrywa, mówiła długo, że skoro ojciec cały czas powtarza, że marzy o psie, najlepiej o owczarku i o długich spacerach z nim, to po prostu powinien go mieć. No to stało się - relacjonował szczęśliwy dziennikarz. Także w grudniu Tomasz Lis pokazał światu swoją nową partnerkę - Monikę Urbańczyk, którą nazywa "Monią Lisa". Kobieta ma wspaniałą figurę, a jej zdjęcia można zobaczyć tutaj.

