Ryszard Czarnecki i jego żona zatrzymani. Kim jest Emilia? To córka znanego kosmonauty

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że agenci CBA zatrzymali byłego posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda C. i jego żonę Emilię H. - Dzisiaj ok. godz. 16 na warszawskim lotnisku agenci CBA zatrzymali byłego posła do PE Ryszarda C. W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana jego żona Emilia H. - napisał na portalu X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra-członka Rady Ministrów koordynatora służb specjalnych. Dodał, że postępowanie prowadzone przez CBA wraz z wydziałem zamiejscowym w Katowicach Prokuratury Krajowej z dotyczy Collegium Humanum.

Afera z uczelnią Collegium Humanum

W marcu 2023 r. wraz z zatrzymaniem przez CBA dwóch osób w związku z podejrzeniem przyjęcia korzyści majątkowych i osobistych wybuchła afera Collegium Humanum – w sprawie handlu dyplomami przez tę niepubliczną uczelnię wyższą. Uczelnia powstała w 2018 r. w Warszawie. Według doniesień medialnych miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA. Takie dyplomy pozwalają m.in. na ubieganie się o posady w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Wiarygodność dokumentów wydawanych przez Collegium Humanum miały zapewniać m.in. zagraniczne uczelnie, jednak okazało się, że nie miały one uprawnień do prowadzenia studiów MBA. Wśród absolwentów Collegium Humanum byli m.in. politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi – wynikało z dziennikarskiego śledztwa.

Żona byłego europosła Ryszarda Czarneckiego zatrzymana. Co wiemy o Emilii H.?

Dlaczego w ramach sprawy zatrzymano żonę byłego europosła? Emilia H. to druga żona polityka, która na wspomnianej uczelni robiła dyplom. Już w 2022 roku tygodnik "Newsweek" opisywał sprawę uczelni i podał listę znanych osób, które zdobywały dyplomy na tej uczelni, a sprawę przypominał w lutym tego roku Wśród nich wskazano właśnie na żonę Czarneckiego. Kobieta zasiadała od 2016 roku w radzie nadzorczej Armatury Kraków, należącej do PZU. Prywatnie to córka znanego polskiego kosmonauty, jedynego Polaka, który był w kosmosie: nieżyjącego już Mirosława Hermaszewskiego.

Z doniesień Onetu kobieta: "Emilia H., czyli żona byłego europosła PiS, miała dostać doktorat Collegium Humanum i zostać zatrudniona na tej uczelni, a w zamian za to Ryszard Czarnecki zobowiązał się lobbować u władz Uzbekistanu, aby zgodziły się na stworzenie filii Collegium Humanum" czytamy.