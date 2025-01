Sąsiad Andrzeja Dudy ma dość! "Dalej nie będę tam mieszkał"

Autor:

Andrzej Duda ze względu na piastowany przez siebie urząd cały czas jest pod okiem ochrony. Tak jest nawet wtedy, gdy przebywa w swoim krakowskim mieszkaniu, gdzie prezydent pomieszkuje. Jego tamtejszy sąsiad, Tomasz Drwal, opowiedział niedawno o niebezpiecznej sytuacji, jaka wydarzyła się z 10 na 11 stycznia. Wówczas drzewo spadło na budynek, w którym mieszka. Były zawodnik MMA nie krył swojej frustracji zachowaniem funkcjonariuszy SOP, którzy nie zainteresowali się incydentem. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Teraz opowiada dalszy ciąg tej historii.

- Finalnie jest tak, że znowu muszę czekać, aż te suche konary z drzew obok lub całe drzewa się powalą, przy okazji nie daj Boże zabijając mi dziecko na podwórku lub ponownie uszkadzając moją część dachu, a może osobę numer jeden w tym kraju, bo często pod tym dębem sobie chodzi i na przykład kosi trawkę. Czyli znów musimy dojść do momentu, w którym wydarzy się tragedia, po czym dopiero wtedy podniesie się raban i coś się wydarzy. Na ten moment nie ma nic, żadnej reakcji - powiedział sąsiad Andrzeja Dudy.

Sąsiad prezydenta podjął ważną decyzję

Ta sytuacja najwyraźniej przelała czarę goryczy. Tomasz Drwal podkreśla, że jego zdaniem stary dąb wciąż stanowi zagrożenie dla mieszkańców, co może doprowadzić do tragedii. Sprawa jest według niego ciągle przekazywana między instytucjami, przez co problemu nie udaje się rozwiązać. To sprawiło, że były zawodnik planuje wyprowadzkę.

- Dalej nie będę tam mieszkał. To jest już tylko kwestia czasu, kiedy się stamtąd wyprowadzę. A kto pomyśli nad tym i przeanalizuje sytuację zagrożenia, że tam na przykład może wprowadzić się ruski szpieg, jakiś zwariowany youtuber lub człowiek, który nienawidzi prezydenta Dudy i tylko dlatego zainteresuje się moim mieszkaniem? Przecież ja mogę to wynająć każdemu, nie po mojej stronie jest weryfikowanie ludzi - stwierdził.

