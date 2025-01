Sąsiad Andrzeja Dudy przerwał milczenie. Ta sytuacja przelała czarę goryczy!

- To, co się dzieje, pokazuje, że na tych funkcjonariuszy nie ma co liczyć. Oni sami mówią, że przełożeni ich nie słuchają. Zgłaszają różne rzeczy i nic z tego nie wynika. Jak sądzę, dopóki nie ukazał się mój materiał na YouTube, do funkcjonariuszy SOP w ogóle nie dotarło, co się stało. Faktem jest, że w niedzielę przyszedł szef ochrony prezydenta i przeprosił. Nie było jednak propozycji, żeby jakkolwiek pomóc. Tam wciąż są niebezpieczne drzewa, a w przyszłości może dojść do tragedii - dodał sąsiad prezydenta.