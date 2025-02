Senyszyn zawsze lubiła szokować. Była diablicą i pielęgniarką. Wszystkie wcielenia kandydatki na prezydenta [ZDJĘCIA]

Joanna Senyszyn to jedna z najbardziej charakterystycznych kobiet polskiej polityki. Ma za sobą doświadczenia w samorządzie, ale największą sławę zyskała jako posłanka. W wyborach parlamentarnych w 2001 dostała się do Sejmu z listy SLD – Unii Pracy. Od czerwca 2005 do czerwca 2008 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej SLD. W kolejnych wyborach(2005, 2007) parlamentarnych znów została posłanką. W 2009 zaś została europosłanką. Polityczka jest znana z ciętego języka i mocnych wypowiedzi, które nieraz wzbudzały kontrowersje. Ostatnio Senyszyn postanowiła powrócić do gry i zapowiedziała start w wyborach prezydenckich. Jak przekazała w mediach społecznościowych:

Kochani, chcecie niezależnego prezydenta, który nie będzie partyjnym długopisem, zmusi Koalicję 15 października do realizacji wyborczych obietnic, poważnego traktowania kobiet, młodych i seniorów, przyspieszy ślimaczące się rozliczenia PiS, podpisujcie się pod moją kandydaturą - zachęciła.

Natomiast z okazji urodzin, które niedawno obchodziła, bo urodziła się 1 lutego 1949 roku, przypomniała swoje artystyczne wcielenia. - Kochani, z okazji urodzin przypominam sobie moje wcielenia😊 W teatrze „Groteska” w Krakowie byłam m.in. upadłą anielicą, Cruellą de Moon, Statuą wolności, pielęgniarką, u Szymona Majewskiego miałam sobowtórkę, podczas Dni ateizmu byłam pierwszym, polskim ateistą K. Łyszczyńskim, ściętym za niewiarę w boga, a teraz szykuję się do Belwederu😊 Zdjęcie diablicy i Cruelli z Internetu - napisała Joanna Senyszyn. Niżej w naszej galerii zdjęć możecie zobaczyć te wspomniane wcielenia!

CZYTAJ TEŻ: Joanna Senyszyn stroi się na wybory. Kupiła czerwoną bieliznę [ZDJĘCIA]

Autor:

Kim jest Joanna Senyszyn? Rodzina, mąż

To polska ekonomistka, nauczycielka akademicka, działaczka polityczna i społeczna, publicystka. Kilka lat temu w programie "Politycy od kuchni" opowiedziała o tym, dlaczego nie ma dzieci. - Wybrałam model życia bez dzieci i jestem bardzo zadowolona, nigdy tego nie żałowałam, uważam, że to jedna z najlepszych decyzji w życiu - podkreśla Joanna Senyszyn w rozmowie z "Super Expressem". Co na to jej małżonek? - Mężowi przez chwilę wydawało się, że chce mieć dzieci, ale szybko zrozumiał, że jednak nie chce - przyznała otwarcie. Mężem polityczki jest Bolesław Senyszyn, małżonkowie są razem od połowy lat 70.

Sonda Joanna Senyszyn byłaby dobrym prezydentem Polski? Tak Nie