Szczere wyznanie Szymona Hołowni: Nie żałuję, że nie zostałem księdzem

Andrzej Duda nie do poznania! W młodości nosił modą fryzurę. Tak się zmieniał przez lata

To miasto PUSTOSZEJE! Wszystko się ZAMYKA! Nie ma PRZYSZŁOŚCI? Najpiękniejsze miasto w POLSCE!

Chodzi za nim nawet do toalety

"Po pierwsze mama, po drugie żołnierz"

Urszula Brzezińska-Hołownia jest żołnierzem, majorem Wojska Wojskiego, pilotem myśliwca, żoną marszałka Sejmu i mamą dwóch córek. Która z tych ról jest dla niej najważniejsza. - Tutaj nie ma jakiegoś dylematu, po pierwsze mama, a po drugie żołnierz – powiedziała żona kandydata na prezydenta. A dlaczego została pilotem? - Zawsze chciałam służyć ojczyźnie, od dzieciństwa lubiłam oglądać parady wojskowe. Początkowo myślałam o policji, ale później pomyślałam o wojsku i podeszłam do tego pragmatycznie – opowiada pani Urszula.

Hołownia o wyjściu z koalicji. Postawił sprawę jasno

Hołownia chciał być kierowcą autobusu

A kim chciał zostać 10-letni Szymon Hołownia? - Za moich czasów, w Białymstoku nie marzyło się o byciu pilotem myśliwca. Chciałem być kierowcą autobusu. I jak wielu chłopców, chciałem być strażakiem – opowiada lider Polski 2050, który w młodości miał zostać duchownym. - Moje przysposobienie zostało przerwane, ponieważ zachorowałem. Później zacząłem pracę jako dziennikarz „Gazety Wyborczej”, ale po pewnym czasie wróciłem do dominikanów. Moi koledzy z redakcji przychodzili do kościoła, aby sprawdzić, czy powiedziałem im prawdę o powrocie do zakonu – opowiada Hołownia, który ostatecznie opuścił zakonne muru. Czy dziś tego żałuje? - Absolutnie nie żałuję - zapewnia nas polityk, który właśnie ubiega się o najwyższy urząd w państwie.

Cały wywiad z Szymonem Hołownią i jego żoną, Urszulą, będzie można obejrzeć na kanale YouTube "Super Expressu" w piątek 16 maja po godz. 11.

Express Biedrzyckiej - Katarzyna Bąkowicz 15.05.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.