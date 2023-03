Tak Donald Tusk spędza niedzielę z dala od domu. Nie towarzyszy mu żona…

Donald Tusk poszedł do knajpy i zamówił… „Jarosław, czy ty to widzisz?”

Donald Tusk znany jest ze swojego zamiłowania do sportu. Nie tylko gra w piłkę nożną, ale też dba o kondycję dzięki bieganiu. W zeszłym roku chwalił się przebiegnięciem maratonu. Teraz również stawia na tę formę ćwiczeń! Korzystając z pięknej pogody, postanowił wziąć udział w specjalnym wydarzeniu. - Perła Paprocan w Tychach. 7 kilometrów na rozgrzewkę. Idealny początek kolejnego dnia na Śląsku – napisał. Przy okazji pochwalił się zdjęciami, na których widać, że nie tylko biegał, ale też znalazł chwilę dla swoich wyborców, którzy tłumnie ruszyli, by zrobić sobie wspólne zdjęcie z byłym premierem. Liderowi PO towarzyszył inny polityk z partii, Borys Budka. Widać, że obaj panowie doskonale się bawili i wycisnęli z siebie siódme poty!

Internauci zwrócili też uwagę, że Donald Tusk bez skrępowania bierze udział w publicznych wydarzeniach, a w dodatku nie towarzyszy mu żadna ochrona. „Sport to zdrowie. Brawo Panowie Politycy i wszystkim, co uczęszczają w biegu”; „Brawo Panie Donaldze Tusk, tak trzymać, piękny widok, nie to co te pisoskie pomyje, jak wyjdą do ludzi to z boku tysiąc policjantów i pistolety za paskiem”; „W zdrowym ciele zdrowy duch” – czytamy w komentarzach.

