Tak wojsko zmieniło Mariannę Schreiber! Metamorfozę widać gołym okiem [ZOBACZ]

Marianna Scheriber aktualnie przebywa w wojsku. Zdecydowała się na odbycie szkolenia wojskowego, w ramach zasadniczej służby wojskowej. Szkolenie to trwa 28 dni, a za Schreiber już półmetek służby. Założycielka "Mam dość 2023" w koszarach ma dostęp do mediów społecznościowych, a dzięki nim relacjonuje swoim sympatykom, jak mija jej czas w koszarach. Wiemy, że panuje tam dyscyplina, poranne wstawanie, na każdym kroku trzeba być zwartym i gotowym. Marianna Schreiber sama przyznaje, że na początku pobytu w wojsku nie czuła się komfortowo, a wiele rzeczy ją zaskoczyło. Jednak z biegiem czasu stwierdziła, że zdecydowanie nie żałuje swojej decyzji i jest dumna, że może być w wojsku. - Wojsko Polskie to moje miejsce.Polska to mój dom. Służyć Polsce to zaszczyt. Wielka duma. Jestem wdzięczna - napisała na Instagramie. I fatycznie, patrząc na jej zdjęcia z wojska widać, że aż jej się oczy świecą! Najwyraźniej żołnierskie życie jest tym, w czym czuje się bardzo dobrze. Oglądając zdjęcia Schreiber od razu da się zauważyć, że w koszarach przeszła metamorfozę: pozbyła się mocnego makijażu, musiała skrócić paznokcie, a najwygodniejszą fryzurą okazały się bokserskie warkoczyki. Zobaczcie w naszej galerii, jak wojsko zmieniło Mariannę Schreiber.