Tak wygląda grób Ludwika Dorna. Znamienne słowa na płycie

Śmierć Ludwika Dorna

Ludwik Dorn ciężko chorował, chociaż temat swojej choroby utrzymywał w tajemnicy. Informował o swoim stanie zdrowie i postępach w walce z nowotworem tylko najbliższe osoby. Polityk był jednym z kluczowych ludzi świata polityki podczas pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. To on współtworzył z Lechem i Jarosławem Kaczyńskim partię w 2001 roku. Właśnie przez to nazywano go często "trzecim bliźniakiem". - Odszedł człowiek, który miał bardzo dobry życiorys. Działał w latach 70. Działał w kolejnych dziesięcioleciach. I to była działalność, w której uczynił dużo dobrego dla naszego kraju. Był to człowiek naprawdę wybitnie zdolny. Odszedł przedwcześnie. Nasze drogi w pewnym momencie się rozeszły (...). Jestem pełen żalu i korzystam z okazji, żeby złożyć wyrazy współczucia i kondolencje - pisał po jego śmierci 7 kwietnia 2022 roku sam prezes PiS.

Grób Ludwika Dorna

1 listopada to dzień Wszystkich Świętych. W Polsce tego dnia odwiedzamy cmentarze, by złożyć kwiaty i postawić znicze na grobach naszych bliskich zmarłych, zadumać się, powspominać. Kilka dni wcześniej odwiedziliśmy warszawskie Powązki. Ludwik Dorn doczekał się okazałego nagrobka - dwóch szarych płyt z symbolem krzyża w środkowej części. Pod imieniem i nazwiskiem byłego marszałka Sejmu oraz datą jego urodzin i datą śmierci, wyryto napis "Człowiek myślący...". Z lewej strony ustawiono na ziemi wazon na kwiaty.

Tuż przed tegorocznym dniem Wszystkich Świętych uwagę na grobie Ludwika Dorna zwraca przede wszystkim minimalizm. Na płycie znajduje się tylko jeden klasyczny znicz (oraz dwa na ziemi przed nim). Z całą pewnością można jednak założyć, że spora liczba bliskich zmarłego odwiedzi miejsce jego spoczynku i zapali świeczkę 1 listopada.

