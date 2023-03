Takiego oblicza Marty Kaczyńskiej nie znacie. Te wady zdradza jej znak zodiaku

Marta Kaczyńska urodziła się 22 czerwca, co oznacza, że jej znak zodiaku to Rak. Osoby urodzone w tym znaku odznaczają się rodzinnością, empatią i dużą gospodarnością. Marta Kaczyńska zazwyczaj pokazuje się jako osoba twardo stąpająca po ziemi, jednak jej wielka miłość do dzieci i wuja udowadnia, że to bardzo rodzinna osoba. Jednak warto też przyjrzeć się ich wadom. Od tej strony na pewno nie znaliście bratanicy prezesa PiS-u!

Niestety, Raki mają tendencję do zamieniania swoich atutów w wady. Na przykład troskliwość, jaką okazują swoim najbliższym, może zamienić się w nadopiekuńczość. Z kolei ich wrażliwość i delikatność często powoduje, że te znaki zodiaku wyjątkowo łatwo zranić. Czasem wystarczy nawet sugestia, by ten znak zodiaku poczuł się urażony. Próbując zaprzyjaźnić się ze zodiakalnymi Rakami trzeba się napracować: to zazwyczaj bardzo nieufne i strachliwe osoby, do tego łatwo biorą słowa krytyki zbytnio do siebie.

Trzeba się też uzbroić w cierpliwość, bowiem Raki cechuje zmienność nastrojów i niezdecydowanie, przez co podejmowanie nawet błahych decyzji zajmuje im sporo czasu. Jeśli jednak uda się zdobyć względy Raka, będzie oddanym przyjacielem, na którego zawsze można liczyć.

