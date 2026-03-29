Ten wielkanocny przepis Anny Komorowskiej zaskoczy nawet teściową! Palce lizać

Anna Komorowska jest znana z organizowania legendarnych przyjęć imieninowych i świątecznych w Budzie Ruskiej, na których stoły uginają się od smakołyków, a jednym z popisowych dań są szpekuchy, przygotowywane z 8 kg mąki, aby starczyło dla 39 gości i przyjaciół.

Szpekuchy to tradycyjny kresowy przysmak, który jest ważnym elementem wielkanocnego menu rodziny Komorowskich, a tekst zawiera szczegółowy przepis na te drożdżowe bułeczki z farszem z boczku i cebuli.

Przepis na szpekuchy wymaga przygotowania ciasta drożdżowego oraz farszu z przesmażonego boczku i cebuli, a następnie formowania krążków z ciasta, wypełniania ich farszem, sklejania i pieczenia do uzyskania złotego koloru.

Anna Komorowska zasłynęła jako wzorowa gospodyni, a jej przyjęcia imieninowe w Budzie Ruskiej są wręcz legendarne! Stoły zawsze uginają się od smakolykow. Nie inaczej jest w święta! Przed laty była pierwsza dama zdradziła "Faktowi", jak przygotować wielkanocny specjał, za którym przepada Bronisław Komorowski. Jak stweirdziła, przygotowania szpekuchów potrzebuje aż 8 kilogramów mąki. Nie jest to ilość przypadkowa, bowiem przysmaku musi wystarczyć nie tylko dla 39 gości, ale również dla przyjaciół małżeństwa Komorowskich. Szpekuchy, będące symbolem kresowej tradycji, stanowią ważny element wielkanocnego menu prezydenckiej rodziny. Oto przepis na to danie.

Składniki na szpekuchy

Aby przygotować te wyjątkowe bułeczki drożdżowe z farszem z boczku i cebulki, potrzebne będą następujące składniki:

Ciasto drożdżowe

1 kg mąki

10 dag drożdży

10 dag margaryny

3 żółtka i 1 białko (pozostałe białka i 1 jajko do smarowania)

Sól

Farsz

Cebula

Boczek (wędzony i surowy)

Sól

Pieprz

Ewentualnie zioła (według uznania)

Sposób przygotowania

Proces przygotowania szpekuchów jest podzielony na kilka etapów, które gwarantują idealny smak i konsystencję.

Przygotowanie farszu: Składniki na farsz należy drobno pokroić, a następnie przesmażyć. Doprawić solą, pieprzem oraz ewentualnie ziołami do smaku. Po usmażeniu farsz należy wystudzić.Przygotowanie ciasta drożdżowego: Z podanych składników zagnieść ciasto drożdżowe i pozostawić je do wyrośnięcia.Formowanie szpekuchów: Wyrośnięte ciasto rozwałkować na grubość 3-5 mm. Następnie wykrawać krążki o średnicy około 7 cm. Na środek każdego krążka nałożyć przestudzony farsz. Brzegi krążków posmarować wodą (lub roztrzepanym jajkiem), złożyć na pół i dokładnie zakleić.Pieczenie: Ułożyć szpekuchy na blasze, pamiętając o zachowaniu odstępów, gdyż podczas pieczenia jeszcze urosną. Wierzch bułeczek posmarować roztrzepanym jajkiem i pozostawić na chwilę do ponownego wyrośnięcia. Przed włożeniem do nagrzanego piekarnika należy upewnić się, że brzegi są dobrze sklejone. Piec aż do uzyskania złotego koloru.Szpekuchy najlepiej smakują gorące, ale można je również podgrzewać w piekarniku.

