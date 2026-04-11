Viktor Orban rodzina: żona Aniko, z którą jest od lat i gromadka dzieci

Węgrzy wybiorą w niedzielę (12 kwietnia) 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Országgyűlés), z których 106 uzyska mandat w okręgach jednomandatowych, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów na Węgrzech trwa cztery lata. Od 2010 roku nieprzerwanie premierem jest tam Viktor Orban, który jest politykiem najdłużej sprawującym ten urząd, ponieważ był szefem rządu także w okresie 1998-2002.

Polityk wzbudza liczne kontrowersje, szczególnie z powodu swojego podejścia do Ukrainy, na terenie której toczy się wojna, ale i do Rosji oraz jej prezydenta. Niedawno zresztą wypłynęły porażające informacje o kontaktach Orbana z Putinem. - Wczoraj nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób - miał powiedzieć Viktor Orban do Władimira Putina podczas październikowej rozmowy telefonicznej - wynika z dokumentu, do którego dotarła agencja Bloomberg. Miał też dodać: - W każdej sprawie jestem do dyspozycji.

Teraz Orban znów ma szansę wygrać wybory i stanąć na czele węgierskiego rządu. To dobra okazja do tego, by dowiedzieć się, kim są jego najbliżsi: żona i dzieci.

Viktor Orban: rodzina - żona Aniko, pięcioro dzieci i wnuczki

Viktor Orban to doświadczony polityk, który urodził się w 1963 roku. Jego żoną jest prawniczka Anikó Lévai, para poznała się w czasie studiów w 1986 roku. Z małżonką polityk doczekał się pięciorga dzieci: najstarsza jest córka Rahel urodzona w 1989, drugim z dzieci jest syn Gáspár urodzony w 1992 roku, kolejna córa to Sára urodzona w 1994 roku, następna córka Róza urodzona w 2000 roku, najmłodszą z dzieci jest córka Flora urodzona w 2004 roku.

Prywatnie Orban jest też dziadkiem. Dziesięć lat temu przyszła na świat jego pierwsza wnuczka, Aliz Tiborcz, w 2018 roku na świat przyszły dwie kolejne wnuczki Johanna oraz Anna Adel. Zaś w 2020 roku urodził się wnuk premiera, Bertalan, kolejny wnuk to Janos Fueloep. W sumie polityk ma sześcioro wnuków.

Jeśli chodzi o żonę Anikó, to jest ona rówieśniczką męża, urodziła się w 1963 roku. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Eötvös Loránd, tam właśnie poznała przyszłego męża. W 1990 roku Lévai znalazła się na liście partii Fidesz w wyborach parlamentarnych. Ale była to jej jedyna styczność z polityką, potem przyznawała, że jako gospodyni domowa nigdy nie angażuje się w sprawy polityczne, a jej aktywność objawia się jedynie w przygotowaniu mężowi ubrań na następny dzień, zaś w okresie kampanii wyborczej, więcej niż jednego zestawu strojów. Innego zdania na temat jej aktywności jest magazyn "Forbes", który wskazywał ją jako jedną z najbardziej wpływowych kobiet na Węgrzech.

Żona Viktora Orbana Anikó Lévai wydała książkę i jest w radzie redakcyjnej magazynu o kuchni i gotowaniu

Żona Orbana Lévai w rozmowie z tygodnikiem "Story Magazin" zdradziła niegdyś, że jej mąż jest czułym ojcem, który ulega prośbo córek. Ujawniała też, że w ich domu panuje kilka zasad, jak np. nigdy nie zadawać mężowi pytań, kiedy jest głodny, nie przeszkadzać, kiedy gra w popularną na Węgrzech grę karcianą ulti albo jeżeli jego ulubiona drużyna piłkarska przegrywa. Natomiast, gdy Orban nie ma zamiaru rano wstawać, to sposobem na pobudkę jest powiedzenie, że przyszło najnowsze wydanie dziennika "National Sport". Żona Orbana przyznała też, że jej mąż nie lubi przegrywać. Jest też zdeterminowany, a przykładem ma być fakt, że jako dorosły człowiek nauczył się jeździć na nartach, a zrobił to dla córek.

Co ciekawe w 2007 roku Anikó Lévai opublikowała książkę "A konyhaablakból" czyli "Z kuchennego okna". W opisie książki czytamy: - Ta książka mówi o życiu i jedzeniu z tą samą naturalnością, z jaką znamy Anikó Lévai od 18 lat: ani ona, ani tekst nie są pretensjonalne. W tej książce pojawia się przed nami taka, jaką ją znaliśmy wcześniej, wykonując swoją pracę, z humorem, życzliwością, uśmiechem i bezkompromisowością. Po prostu opowiada historie. Siedzimy z nią w kuchni, jako ciepło witani goście, i podczas gdy gotuje, słuchamy jej. A jej słowa burzą mury, poszerzają świat. To szczera i oryginalna książka: za kuchennym oknem, na wspaniałych fotografiach, pojawia się nie tylko jako matka pięciorga dzieci z rozmaitymi pysznymi potrawami.

Anikó Lévai jest też członkinią-założycielką Międzynarodowej Służby Ratowania Dzieci i Ambasadorką Dobrej Woli Węgierskiej Organizacji Pomocy Ekumenicznej oraz członkiem redakcji magazynu gastronomicznego "Magyar Konyha".

