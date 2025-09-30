W takim kolorze jeszcze nie widzieliśmy Marty Nawrockiej! Pasuje pierwszej damie?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-30 18:47

Pierwsza dama Marta Nawrocka kontynuuje intensywną działalność publiczną, koncentrując się na inicjatywach edukacyjnych i kulturalnych. Po powrocie z podróży do Stanów Zjednoczonych, pierwsza dama wzięła udział w szeregu wydarzeń w Polsce, podkreślając swoje zaangażowanie w promowanie czytelnictwa i wspieranie lokalnych społeczności, a przy okazji zachwyciła stylizacją.

Po intensywnych dniach spędzonych w Stanach Zjednoczonych, Marta Nawrocka powróciła do kraju, by kontynuować swoje obowiązki. 29 września pierwsza dama uczestniczyła w uroczystości w szkole podstawowej w Liwie. Podczas tej wizyty żona prezydenta brała udział w ceremonii nadania placówce imienia Stefana Batorego oraz w pasowaniu uczniów klas pierwszych. Swoją obecność w placówce zrelacjonowała w mediach społecznościowych, aktywnie dzieląc się szczegółami swojego dnia i zaangażowania w życie społeczności lokalnych.

Marta Nawrocka o znaczeniu czytania

Następnego dnia, po spotkaniu w Liwie, pierwsza dama odwiedziła przedszkole w Warszawie, gdzie włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Podczas wizyty żona Karola Nawrockiego czytała książkę "Miś Uszatek", która od lat jest symbolem literatury dziecięcej w Polsce. Spotkanie odbyło się w atmosferze radości i zaangażowania przedszkolaków, co podkreśliła w swoim wpisie w mediach społecznościowych Marta Nawrocka.

Marta Nawrocka podkreśliła znaczenie czytania w rozwoju dzieci i budowaniu więzi społecznych. W swoim wpisie w mediach społecznościowych, relacjonującym wydarzenie.

- O przygodach „Misia Uszatka” w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania razem z maluchami z warszawskiego przedszkola. Wspólne czytanie przyniosło nam wszystkim mnóstwo uśmiechu i radości. Takie spotkania są najlepszym dowodem na to, że zgłębianie literatury buduje więzi, rozwija wyobraźnie i uczy wrażliwości od najmłodszych lat - napisała.

Polka z Ameryki dostała prezent od Marty Nawrockiej! Piękny gest

Działalność Marty Nawrockiej w obszarze edukacji i kultury świadczy o jej zaangażowaniu w promowanie wartościowych inicjatyw, które mają na celu rozwój najmłodszych pokoleń i wzmacnianie więzi społecznych.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Marta Nawerocka nie przestaje zaskakiwać swoimi stylizacjami! Tym razem postawiła na klasyczny damski garnitur i wygodne buty na płaskim obcasie. Uwagę zwraca jednak kolor: wybrała głęboką, butelkową zieleń. W takiej barwie jeszcze jej nie widzieliśmy! Trzeba przyznać, że ciemna zieleń świetnie komponuje się z jasnymi włosami i cerą pierwszej damy, a do tego świetnie pasuje do pory roku. To kolejny modowy strzał w dziesiątkę!

