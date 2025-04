Wielkanocne życzenia Trzaskowskiego wywołały skandal! Usunął wpis i gęsto się tłumaczył!

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w 2024 roku postanowił podzielić się z Polakami świąteczną radością, publikując w mediach społecznościowych nagranie z życzeniami wielkanocnymi. Filmik, z pozoru niewinny, szybko wywołał prawdziwą lawinę, głównie negatywnych, komentarzy. Uwagę internautów przykuły jednak nie tylko słowa polityka, ale przede wszystkim to, co działo się w tle nagrania. Zrealizowano je w domowej kuchni, co miało dodać mu autentyczności i ciepła. Widać na nim Trzaskowskiego siedzącego przy stole z filiżanką, a obok niego krzątającą się żonę, Małgorzatę. W pewnym momencie w kadrze pojawia się również pies Bąbel, który na tę okazję został "przebrany" w królicze uszy.

- Drodzy państwo, chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na święta Wielkiej Nocy. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze – mówił Rafał Trzaskowski. – Jak najwięcej czasu z rodziną i przyjaciółmi, no i rewelacyjnego Dyngusa – życzył dalej. Na te słowa zareagowała jego żona. – Aleś wymyślił!… – skomentowała drwiącym głosem Małgorzata Trzaskowska, a słowa te szybko stały się viralem w sieci. – A, no tak. Sąsiad nam zalał kuchnię parę dni temu. No, w każdym razie wszystkiego dobrego! – skwitował jej małżonek. Gdzie zatem owa kontrowersja?

Dużo widzów nagrania zarzuciło Trzaskowskiemu, że promuje stereotypowy podział ról: mężczyzna siedzi sobie wygodnie przy stole, a kobieta wykonuje prace domowe. - Jestem trochę w szoku, że ktoś ze sztabu Trzaskowskiego uznał, że 'tak, to dobry pomysł nakręcić faceta składającego życzenia na święta w kuchni, podczas gdy żona stoi obok i zasuwa'. I to nie jest spontaniczne, ktoś to wyreżyserował – oceniła Martyna Jałoszyńska z Partii Razem. – Ałaaaa – skomentowała krótko posłanka Anna Maria-Żukowska z Lewicy. - Siedzący mężczyzna i pracująca kobieta w kuchni. Nie wiem, jaki branding wymyślił Trzaskowskiemu jego sztab, ale raczej kłóci się z uśmiechniętym, europejskim wizerunkiem - oceniał Michał Szymanderski-Pastryk, specjalista ds. mediów i komunikacji.

Całe nagranie wyglądało następująco:

Szybkie komentarze szybko dotarły do Rafała Trzaskowskiego, który szybko postanowił usunąć swój wpis. - W biegu - i tym kampanijnym, i przedświątecznych przygotowań - czasami popełnia się błędy. Jest błąd, będzie pokuta. O jednym zapewniam - na pewno przez całe Święta nie będę siedział rozparty za stołem. I najważniejsze - Wesołych Świąt! Dla wszystkich :) - napisał.

