Wszystkie apaszki Marty Nawrockiej. Z jedną z nich wiążę się szczególna historia

Apaszki jako znak rozpoznawczy Marty Nawrockiej

Moda w świecie polityki rzadko bywa dziełem przypadku. Każda kreacja, kolor czy dodatki są szeroko komentowane przez media i ekspertów od wizerunku. W tym wymagającym środowisku Marta Nawrocka odnalazła jednak własną ścieżkę, a przez rok od zwycięskich dla jej męża wyborach, przeszła ogromną metamorfozę. Jej stylizacje łączą formalne elementy z subtelnym wdziękiem. Tym, co wyróżnia pierwszą damę to zdecydowanie apaszki. Te z pozoru drobne dodatki do stylizacji stały się znakiem rozpoznawczym jej wizerunku.

Marta Nawrocka udowadnia, że klasyczna elegancja wcale nie musi być nudna ani przewidywalna. Wybierając proste garsonki, garnitury czy stonowane sukienki, pierwsza dama szuka sposobu na modowe przełamanie. To dlatego stawia na apaszki, które w stylizacji odgrywają kluczową rolę. Zwykle wiąże je wokół szyi, dodając prostym strojom charakteru. Czasem też ozdabia apaszkami torebkę. Zresztą, Nawrocka często pojawia się w stylizacjach, w których ma też np. bluzki wiązane pod szyją lub krawaty.

Jakie apaszki nosi Marta Nawrocka? Jedną z nich dostała od Łukasza Litewki

Jakie apaszki nosi Marta Nawrocka? Chętnie sięga po apaszki w geometryczne motywy, abstrakcyjne wzory, które ożywiają jednolite bazy w odcieniach granatu, szarości czy beżu. Z jedną z jej ulubionych apaszek wiąże się poruszające wspomnienie. Ponieważ kilka miesięcy temu pierwsza dama otrzymała w prezencie od nieżyjącego już posła Łukasza Litewki jedwabną apaszkę. To, że ma taki upominek, wyszło na jaw po pogrzebie młodego posła.

Historię tej wspomnianej apaszki wyjawiła fotografka pierwszej damy, która opisała, że Nawrocka miała apaszkę od polityka na jego pogrzebie, przywiązała ją do torebki. - Ta historia zaczyna się 3 lutego. Pałac Prezydencki. Czekałam na rozpoczęcie spotkania, gotowa wykonać fotorelację ze spotkania w sprawie patoschronisk w Polsce. Wtedy podszedł do mnie poseł Łukasz Litewka. Przedstawił się z uśmiechem, bez dystansu. I może zabrzmi to patetycznie, ale od razu dało się od niego wyczuć dobro i zauważenie drugiego człowieka - wspomniała wpisie na portalu X fotografka.

- Tego dnia podarował Pierwszej Damie apaszkę polskiej firmy, jak się potem dowiedziałam, z symbolami polskich miast i zabytków. Od tamtej chwili często ją zakładała, jakby wysyłała cichy sygnał o wartościach, o uważności, o tym, co ważne. Zauważyłam ją także wczoraj, podczas pogrzebu. Jako gest pamięci i hołd dla posła Łukasza Litewki - opisała Alicja Stefaniuk.

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