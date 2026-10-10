Wykształcenie Beaty Szydło jest szalenie nieoczywiste. Można się mocno zdziwić

Jakie wykształcenie ma była premier Beata Szydło?

Wszyscy, którzy myślą, że obecna ukończyła np. politologię, mogą się mocno zdziwić.

Zobaczcie, jaki kierunek studiów ma za sobą.

Beata Szydło od wielu, wielu lat jest aktywna na polskiej scenie politycznej, budując znaczącą karierę, której zwieńczeniem było stanowisko Prezesa Rady Ministrów, na które w 2015 roku namaścił ją Jarosław Kaczyński. W kontekście jej wieloletniej działalności publicznej, dla wielu osób jej ścieżka edukacyjna może okazać się dość nieoczekiwana lub mało znana.

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Jak wskazują oficjalne źródła, między innymi informacje dostępne na stronach internetowych Sejmu, Beata Szydło swoją edukację rozpoczęła od kierunku humanistycznego. W 1987 roku ukończyła etnografię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to dziedzina zajmująca się badaniem kultur, społeczeństw i ich zwyczajów, co na pierwszy rzut oka może wydawać się odległe od jej późniejszej kariery politycznej na wysokim szczeblu.

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Jednak jej akademickie dążenia nie zakończyły się na studiach magisterskich. Dwanaście lat później, w 1999 roku, poszerzyła swoje kwalifikacje, zdobywając wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą w renomowanej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kontynuując rozwój w obszarach związanych z administracją i zarządzaniem, w 2001 roku ukończyła kolejne studia podyplomowe – tym razem z zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej, na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ten ostatni kierunek, związany z funkcjonowaniem lokalnych władz i ich relacjami z strukturami europejskimi, wydaje się już bardziej bezpośrednio korespondować z jej późniejszą działalnością polityczną i administracyjną.

Galeria poniżej: Tak zmieniła się Beata Szydło od czasów premierowania

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