Wykształcenie Beaty Szydło jest szalenie nieoczywiste. Można się mocno zdziwić

- Jakie wykształcenie ma była premier Beata Szydło?
- Wszyscy, którzy myślą, że obecna ukończyła np. politologię, mogą się mocno zdziwić.
- Zobaczcie, jaki kierunek studiów ma za sobą.
Beata Szydło od wielu, wielu lat jest aktywna na polskiej scenie politycznej, budując znaczącą karierę, której zwieńczeniem było stanowisko Prezesa Rady Ministrów, na które w 2015 roku namaścił ją Jarosław Kaczyński. W kontekście jej wieloletniej działalności publicznej, dla wielu osób jej ścieżka edukacyjna może okazać się dość nieoczekiwana lub mało znana.
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Jak wskazują oficjalne źródła, między innymi informacje dostępne na stronach internetowych Sejmu, Beata Szydło swoją edukację rozpoczęła od kierunku humanistycznego. W 1987 roku ukończyła etnografię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to dziedzina zajmująca się badaniem kultur, społeczeństw i ich zwyczajów, co na pierwszy rzut oka może wydawać się odległe od jej późniejszej kariery politycznej na wysokim szczeblu.
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Jednak jej akademickie dążenia nie zakończyły się na studiach magisterskich. Dwanaście lat później, w 1999 roku, poszerzyła swoje kwalifikacje, zdobywając wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą w renomowanej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kontynuując rozwój w obszarach związanych z administracją i zarządzaniem, w 2001 roku ukończyła kolejne studia podyplomowe – tym razem z zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej, na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ten ostatni kierunek, związany z funkcjonowaniem lokalnych władz i ich relacjami z strukturami europejskimi, wydaje się już bardziej bezpośrednio korespondować z jej późniejszą działalnością polityczną i administracyjną.
Galeria poniżej: Tak zmieniła się Beata Szydło od czasów premierowania