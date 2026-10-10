Wykształcenie Beaty Szydło jest szalenie nieoczywiste. Można się mocno zdziwić

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-10 5:00

Beata Szydło – była premier, która od lat jest na świeczniku polskiej polityki. Wydaje się, że wiemy o niej wszystko: znamy jej poglądy, publiczne wystąpienia i kluczowe decyzje. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie naprawdę ma wykształcenie? Odpowiedź na to pytanie może Cię mocno zaskoczyć i obalić wiele stereotypów! Jej akademicka ścieżka jest daleka od oczywistości. Przygotuj się na ujawnienie nieznanych szczegółów z edukacyjnej przeszłości Beaty Szydło.

  • Jakie wykształcenie ma była premier Beata Szydło?
  • Wszyscy, którzy myślą, że obecna ukończyła np. politologię, mogą się mocno zdziwić. 
  • Zobaczcie, jaki kierunek studiów ma za sobą. 

Beata Szydło od wielu, wielu lat jest aktywna na polskiej scenie politycznej, budując znaczącą karierę, której zwieńczeniem było stanowisko Prezesa Rady Ministrów, na które w 2015 roku namaścił ją Jarosław Kaczyński. W kontekście jej wieloletniej działalności publicznej, dla wielu osób jej ścieżka edukacyjna może okazać się dość nieoczekiwana lub mało znana.

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Jak wskazują oficjalne źródła, między innymi informacje dostępne na stronach internetowych Sejmu, Beata Szydło swoją edukację rozpoczęła od kierunku humanistycznego. W 1987 roku ukończyła etnografię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to dziedzina zajmująca się badaniem kultur, społeczeństw i ich zwyczajów, co na pierwszy rzut oka może wydawać się odległe od jej późniejszej kariery politycznej na wysokim szczeblu.

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Jednak jej akademickie dążenia nie zakończyły się na studiach magisterskich. Dwanaście lat później, w 1999 roku, poszerzyła swoje kwalifikacje, zdobywając wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą w renomowanej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kontynuując rozwój w obszarach związanych z administracją i zarządzaniem, w 2001 roku ukończyła kolejne studia podyplomowe – tym razem z zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej, na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ten ostatni kierunek, związany z funkcjonowaniem lokalnych władz i ich relacjami z strukturami europejskimi, wydaje się już bardziej bezpośrednio korespondować z jej późniejszą działalnością polityczną i administracyjną.

Galeria poniżej: Tak zmieniła się Beata Szydło od czasów premierowania 

Tak zmieniła się Beata Szydło od czasów premierowania
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