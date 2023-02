Zapytali Olgę Semeniuk o jej małżeństwo. Publicznie się wygadała

Olga Semeniuk-Patkowska i Piotra Patkowski w listopadzie 2022 roku wzięli piękny ślub. Od tej pory sporo się zdarzyło: po raz pierwszy jako mąż i żona obchodzili Boże Narodzenie, Nowy Rok, a ostatnio walentynki. Choć od ślubu nie minęło jeszcze dużo czasu, mieli kilka okazji, by przekonać się, jak im się układa w sformalizowanym związku. O to też została zapytana Olga Semeniuk-Patkowska w rozmowie z Radiem Zet. - Bardzo dobrze, choć bardzo pracowicie. To rok wyborczy więc czasu dla siebie jest niewiele, bo bardzo dużo czasu spożytkowujemy na samą pracę, ale jest bardzo dobrze i dziękuję – zdradziła na antenie. Na szczęście oboje są związani z polityką i lubią swoją pracę, dzięki czemu na pewno rozumieją, że nie zawsze można znaleźć dość czasu na wspólny relaks. Mimo to udaj im się na chwilę wyrwać od pełnienia obowiązków. Walentynki na przykład postanowili uczcić w gruzińskiej restauracji, z którą wiąże się szczególna historia. To tam umówili się na druga randkę, ale właśnie z powodu pracy Olga Semeniuk-Patkowska nie pojawiła się na miejscu, choć jej partner czekał.

