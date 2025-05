Życie Sławomira Wałęsy, syna Lecha Wałęsy, było trudne. Zmagał się z chorobą, żył w samotności. Tragiczne losy

Sławomir Wałęsa był drugim z ośmiorga dzieci Lecha i Danuty Wałęsów. Urodził się w 1972 roku. Miał starszego brata Bogdana (ur. 1970), oraz młodsze rodzeństwo: Przemysława (ur. 1974. zm. 2017), Jarosława (ur. 1976), Magdalenę (ur. 1979), Annę (ur. 1980), Marię Wiktorię (ur. 1982) i Brygidę (ur. 1985). Od lat zmagał się z chorobą alkoholową, czego nigdy nie ukrywał i wprost o tym mówił. Dwa lata temu bliscy chcieli mu pomóc i skierować na leczenie, ale syn Wałęsy nie chciał tej pomocy, chciał sam o wszystkim decydować:

- Gdybym narozrabiał i sąd ograniczyłby mi wolność pod warunkiem przymusowego leczenia, to musiałbym iść na odwyk, bo w innym przypadku poszedłbym za kratki. Ale póki co nie rozrabiam. Póki żaden z moich sąsiadów się na mnie nie poskarży, to nic mi nie grozi - mówił "Super Expressowi".

Innym razem komentował: - Jak się budzę, to ja po prostu mam takiego doła, że jak się nie napije, to sobie z tym nie poradzę - opowiadał Sławomir Wałęsa.

To sąsiedzi zainteresowali się tym, że nie widzieli Sławomira

Sąsiedzi nie mieli do niego pretensji, żył z nimi w zgodzie, lubili go. Od wielu lat zajmował on niewielkie mieszkanko, kawalerkę na toruńskim osiedlu zwanym "Czeczenią". Gdy odcięto mu prą za niezapłacony rachunek, to sąsiedzi pozwolili Wałęsie ciągnąć nielegalnie prąd z ich mieszkania.

Teraz też zainteresowali się nim, gdy zauważyli, że go nie widać. To sąsiedzi powiadomili policjantów, a ci wraz ze strażakami weszli do mieszkania, tam odkryto ciało mężczyzny: - Nie nosiło ono śladów działania osób trzecich - powiedziała "Super Expressowi" aspirant Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji.

Dwa nieudane małżeństwa Sławomira Wałęsy

Syn prezydenta Wałęsy miał za sobą odwyki: - Na pierwszy poszedłem dla swoich synów - mówił niegdyś. Niestety, w wyniku niespodziewanych okoliczności, które potem zaszły, rozpadło się jego pierwsze małżeństwo. Sławomir Wałęsa próbował nie pić, ale nałóg był silniejszy. Drugi raz wziął ślub, ale i to małżeństwo się rozpadło. Nie miał też bliskich kontaktów z rodziną, które były nieczęste a relacje rodzinne raczej chłodne.

Sławomir Wałęsa miał też kłopoty z piwem. W 2017 roku został oskarżony o kradzież świeczki zapachowej ze sklepu, co tłumaczył nieporozumieniem. Został skazany na grzywnę i prace społeczne, ale ich nie odbył, co skutkowało groźbą aresztu.​

NIŻEJ GALERIA PRZEDSTAWIAJĄCA, JAK MIESZKAŁ PRZEMYSŁAW WAŁĘSA