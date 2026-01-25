40-latek bez zabezpieczeń wspiął się na 500-metrowy wieżowiec! Szalony wyczyn Alexa Honnolda

Alex Honnold początkowo planował swój wyczyn na sobotę (24 stycznia), ale z powodu deszczu termin przesunięto na niedzielę. Amerykański wspinacz jako pierwszy wspiął się bez lin zabezpieczających na mierzący ponad 500 metrów wysokości wieżowiec Taipei 101 w stolicy Tajwanu, jeden z najwyższych drapaczy chmur na świecie.

Alex Honnold zdobył wieżowiec Taipei 101 bez zabezpieczeń

Zgromadzony na ulicy tłum zaczął wiwatować, gdy po około 90 minutach wspinaczki Honnold dotarł na szczyt 101-piętrowego budynku w Tajpej – relacjonowała AP. Najtrudniejszym etapem wspinaczki była licząca 64 piętra środkowa część wieżowca, która nadaje mu jego charakterystyczny wygląd. Ta część składa się z ośmiu segmentów po osiem pięter z przewieszeniem zakończonym balkonami, na których Amerykanin zatrzymywał się, by chwilę odpocząć.

Wyczyn Honnolda był nadawany na platformie Netflix z 10-sekundowym opóźnieniem w razie dramatycznego wypadku. Jak podkreśliła AP, wspinaczka na Taipei 101 z jednej strony budziła ekscytację, a z drugiej – rodziła wątpliwości natury etycznej związane z podejmowaniem tak ryzykownego działania transmitowanego na żywo. Inni śmiałkowie wspinali się wcześniej na mierzący nieco ponad 509 metrów Taipei 101, ale 40-letni Honnold jest pierwszym, który zrobił to bez liny zabezpieczającej.

Kim jest Alex Honnold?

Honnold to amerykański wspinacz, znany z trudnych i szybkich przejść klasycznych, w tym z klasycznych przejść bez asekuracji (tzw. free solo) na wielkich ścianach górskich. Do jego najsłynniejszych osiągnięć należy free solo 900-metrowej ściany El Capitan, którą zdobył bez lin i zabezpieczeń w 2017 r. — wyczyn ten został uwieczniony w nagrodzonym Oscarem dokumencie "Free Solo".