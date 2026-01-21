6-latka straciła całą rodzinę w katastrofie kolejowej w Hiszpanii. Byli na meczu Realu Madryt, ogromna tragedia

W katastrofie kolejowej w Hiszpanii zginęła niemal cała rodzina. Ocalała jedynie 6-letnia dziewczynka

Rodzina wybrała się do Madrytu na mecz Real – Levante oraz musical „Król Lew”

6-latka trafiła pod opiekę babci. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo

Katastrofa w Hiszpanii. 6-latka ocalała jako jedyna z rodziny

Sześcioletnia dziewczynka straciła całą najbliższą rodzinę w wyniku katastrofy kolejowej, do której doszło w Hiszpanii. Dziecko przeżyło wypadek, jednak zginęli wszyscy pozostali członkowie jej rodziny. Na miejscu śmierć ponieśli Jose Zamorano i Cristina Alvarez, czyli rodzice, 12-letni brat Pepe oraz kuzyn Felix. 6-latka doznała obrażeń głowy, ale po zszyciu rany na głowie trafiła pod opiekę babci.

Rodzina przebywała wcześniej w Madrycie, gdzie była na meczu piłkarskim Real Madryt z Levante oraz wybrali się na musical Król Lew. Do tragedii doszło podczas podróży koleją. Katastrofa zakończyła się śmiercią rodziców oraz pozostałych członków rodziny dziewczynki.

Dwie nowe katastrofy kolejowe w Hiszpanii! Ofiary i kilkudziesięciu rannych

Informacje o zdarzeniu pojawiły się w hiszpańskich mediach i wywołały duże poruszenie. Tragedia dotknęła dziecko, które w jednej chwili straciło całą rodzinę. Niestety, liczba ofiar tragedii kolejowej rośnie i obecnie wynosi 42 osoby.

Liczba ofiar katastrofy rośnie. Jaka była przyczyna tragedii?

18 stycznia około godziny 19:45 w miejscowości Adamuz, położonej około 200 kilometrów na północ od Malagi na południu Hiszpanii. Zderzyły się dwa pociągi dużych prędkości, którymi w sumie podróżowało około 500 osób. Najpierw trzy ostatnie wagony pociągu przewoźnika Iryo jadącego z Malagi do Madrytu wypadły z trasy i upadły na sąsiedni tor. Po zaledwie 20 sekundach najechał na nie jadący tym sąsiednim torem.

Tragiczna katastrofa kolejowa w Hiszpania. 39 osób nie żyje, rośnie liczba ciężko rannych

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii jest opisywana jako jedno z najbardziej dramatycznych zdarzeń ostatnich lat. Przypadek sześcioletniej dziewczynki, która jako jedyna ocalała z rodzinnej podróży, zwrócił szczególną uwagę opinii publicznej.