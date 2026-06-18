Agnieszka Radwańska przyłapana na zapiekance. Słynna tenisistka z synkiem nad polskim morzem

"Isia" może odpocząć po obowiązkach związanych z pracą w trakcie meczów Magdy Linette. Od dłuższego czasu służy jej tenisową (i pewnie nie tylko) poradą. Była przy Linette w trakcie niedawno minionego Rolanda Garrosa. Paryskie korty Rolanda Garrosa zamieniła na polskie morze i sopocką plażę.

Agnieszka Radwańska, jak to każdy plażowicz, trochę odpoczywała na leżaku. Chroniąc się przed – i tak wtedy niezbyt dużym – słońcem. W pewnym momencie pomagała dzieciom w zabawie – troszcząc się o wiaderka z piaskiem. Chwile leniwego rodzinnego urlopu zawsze służą, choć przy maluchach musiała też się swoje napracować.

Być może już niedługo fani będą mogli zobaczyć ją ponownie na kortach trawiastych – Polka jest często zapraszana do Londynu na prestiżowe mecze legend podczas Wimbledonu. W przeszłości chętnie brała w nich udział, a jej powrót na korty All England Club zawsze budzi zainteresowanie. W końcu to była wicemistrzyni Wimbledonu, na emeryturze z pewnością wolno zjeść dobrą zapiekankę...

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