Aktywista „Ostatniego Pokolenia” wtargnął na boisko. Wybrał ten mecz przez prezydenta Nawrockiego

Lechia – Lech: Aktywista „Ostatniego Pokolenia” wtargnął na boisko

Aktywiści „Ostatniego Pokolenia” regularnie organizują protesty, by zwrócić uwagę na problemy ekologiczne. Utrudnianie życia zwykłym ludziom m.in. przez blokowanie ruchu ulicznego nie wpływało dobrze na uświadamianie w sprawach kwestii ważnych dla „Ostatniego Pokolenia”. Tym razem postawiono na inne rozwiązanie. W trakcie meczu PKO BP Ekstraklasy na boisko wtargnął jeden z aktywistów.

W drugiej połowie spotkania mężczyzna w koszulce „Ostatniego Pokolenia” wbiegł na murawę i próbował się przypiąć do bramki. Robił to jednak tak wolno, że ochrona zdążyła go złapać i wyprowadzić z boiska, a następnie przekazać w ręce policji.

Zakłóceniem imprezy masowej „Ostatnie Pokolenie” pochwaliło się w swoich mediach społecznościowych.

Wynik meczu znany - w walce z zapaścią klimatu przegrywamy wszyscy #LGDLPO pic.twitter.com/dHBHmwMz92— Ostatnie Pokolenie (@OstatniePokolen) July 26, 2025

Zatrzymanie aktywisty. Jest oświadczenie policji

Aktywista „Ostatniego Pokolenia” trafił w ręce policji i został zatrzymany. Komunikat za pośrednictwem SportoweFakty.wp.pl przekazała podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

- Wczoraj po godz. 21:40 policjanci zatrzymali 23-latka z Warszawy, który podczas trwania imprezy masowej w 66. minucie meczu ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk, a Lechem Poznań na stadionie Polsat Plus Arena, wtargnął na murawę usiłując przypiąć się do jednej z bramek. 23-latek został zatrzymany w związku z zakłóceniem przebiegu imprezy masowej i przebywa w policyjnym areszcie. Za to przestępstwo grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku – przekazała.

Dlatego „Ostatnie Pokolenie” wybrało mecz Lechii Gdańsk

„Ostatnie Pokolenie” pochwaliło się, że mecz został wybrany nieprzypadkowo. Lechia Gdańsk to ulubiona drużyna prezydenta Karola Nawrockiego.

- Wczoraj zakłóciliśmy mecz Lechii, ulubionej drużyny Nawrockiego, bo mamy jasny przekaz. Prezydencie Elekcie, wprowadź ustawę o odbudowie polskiej kolei I autobusów do Sejmu – napisali w swoich mediach społecznościowych.

