Anna Kalinska to prawdziwa piękność! Usidliła już Sinnera i Kyrgiosa [ZDJĘCIA]

Iga Świątek i Ann Kalinska w 3. rundzie Australian Open zagrają ze sobą już po raz czwarty. Polka i Rosjanka po raz pierwszy zmierzyły się w lutym 2024 r. w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Świątek przegrała to spotkanie 4:6, 4:6, a potem okazało się, że trakcie tego meczu zmagała się z koronawirusem, co wykazały przeprowadzone po spotkaniu badania. W dwóch kolejnych meczach górą była już Iga - 6:3, 6:4 na drodze do ubiegłorocznego triumfu w Cincinnati i zaraz potem 7:6, 6:4 w US Open. Rosjanka gra agresywny tenis oparty na mocnych i płaskich uderzeniach z głębi kortu. Ma bardzo silny forhend.

Znana z urody Anna Kalinska była dziewczyną Jannika Sinnera, ale już się rozstali. Spotykali się w 2024 r. Plotkowano nawet o zaręczynach, ale włoski lider rankingu ATP stanowczo zdementował te rewelacje. Związek zakończył się w 2025 roku, co Sinner potwierdził podczas konferencji prasowej w Rzymie. W 2020 roku Kalinska była w krótkotrwałym związku z australijskim tenisistą Nickiem Kyrgiosem. Ich relacja zakończyła się w atmosferze konfliktu, a Anna publicznie oświadczyła na Instagramie: „Zerwaliśmy. Nie jesteśmy przyjaciółmi”, prosząc o uszanowanie jej prywatności. Potem kiedy okazało się, że Kalinska spotyka się z Sinnerem, znany z niechęci do Włocha Australijczyk skomentował ich związek złośliwym postem. "Drugi serwis" - napisał.

Anna Kalinska pochodzi z rodziny o sportowych tradycjach. Jej ojciec, Nikołaj, jest szefem rosyjskiej federacji badmintona, a matka, Elena, była trenerką badmintona, choć obecnie często towarzyszy Annie na turniejach. Starszy brat, również Nikołaj, jest piłkarzem występującym w klubie FK Niżny Nowogród. Anna zaczęła grać w tenisa w wieku pięciu lat, zainspirowana kuzynką podczas wakacji u babci w Dniepropietrowsku (obecnie Dnipro, Ukraina)

Kiedy mecz Świątek - Kalinska w 3. rundzie Australian Open?

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w 3. rundzie Australiam Open zostanie rozegrany w sobotę 24 stycznia. Transmisje TV z Australian Open na antenach Eurosportu 1 i 2.

