Anna Kurek, była utalentowana siatkarka, poświęciła karierę dla miłości do kapitana reprezentacji Polski, Bartosza Kurka.

Po latach wspierania męża za granicą, Anna wraca do siatkówki, jednocześnie rozwijając swoją pasję do tworzenia treści na YouTube.

Odkryj, jak Anna Kurek łączy życie u boku sportowca z własnymi ambicjami i co sprawiło, że stała się bohaterką w obliczu powodzi.

Dowiedz się więcej o niezwykłej historii Anny Kurek i jej powrocie do sportu!

Kim jest Anna Kurek? Poświęciła karierę dla kapitana reprezentacji

Anna Kurek, z domu Grejman, urodziła się 8 czerwca 1993 roku w Szczecinie. Przez lata uchodziła za jedną z najbardziej utalentowanych polskich przyjmujących młodego pokolenia. Jej talent szybko dostrzeżono, co zaowocowało powołaniami do juniorskiej, a w 2013 roku także do seniorskiej reprezentacji Polski. Występowała w czołowych klubach Orlen Ligi, takich jak Chemik Police, Impel Wrocław czy Muszynianka Muszyna, zdobywając medale mistrzostw Polski i Puchar Polski.

Przeczytaj także: Żona Bartosza Kurka błysnęła w prześwitującym wdzianku! Zdjęcia Anny Kurek powalają

Wszystko zmieniło się w 2018 roku. To właśnie wtedy, będąc zawodniczką Chemika Police, zaręczyła się z Bartoszem Kurkiem i podjęła decyzję o zawieszeniu kariery. Wybór ten zbiegł się w czasie z problemami klubu jej narzeczonego, Stoczni Szczecin. Anna postawiła na wspieranie partnera, co wiązało się z częstymi przeprowadzkami, m.in. do Japonii, gdzie Bartosz przez cztery lata grał w klubie Wolf Dogs Nagoya.

Wielki powrót i nowa pasja. Czym dziś zajmuje się Anna Kurek?

Po latach przerwy i powrocie do Polski Anna Kurek postanowiła wznowić sportową karierę. W sezonie 2024/2025 dołączyła do drugoligowego klubu NTSK PANS Komunalnik Nysa, udowadniając, że jej pasja do siatkówki nigdy nie wygasła. To jednak nie wszystko. Od lipca 2023 roku żona kapitana polskiej kadry z powodzeniem prowadzi własny kanał na YouTube. Nagrywa tam lifestylowe vlogi, w których dzieli się z widzami kulisami swojego życia, pokazując m.in. jak wygląda codzienność u boku jednego z najlepszych siatkarzy świata.

Nie tylko siatkówka. Bohaterski czyn podczas powodzi

Anna Kurek pokazała również, że ma wielkie serce. Podczas niedawnej powodzi, która nawiedziła Nysę, wykazała się niezwykłą postawą. Tuż przed ewakuacją ze swojego domu uratowała dwa małe kotki, które znalazła w obliczu nadchodzącego zagrożenia. Zwierzęta otrzymały imiona Oki i Mizu. Jak wyjaśniła siatkarka, imiona te nawiązują do jej sentymentu do Japonii – "Oki" oznacza "wielka", a "Mizu" to "woda". Ten gest pokazuje, że Anna Kurek to nie tylko utalentowana sportsmenka i wspierająca żona, ale także osoba o ogromnej empatii.

Zobacz też: Żona Bartosza Kurka szczerze ws. małżeństwa. „Nie była to łatwa decyzja”

Bartosz Kurek kiedyś. Zobacz jak zmieniał się lider polskich siatkarz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.