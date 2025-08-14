Córka Hulka Hogana nie przyszła na pogrzeb taty. Wyjawiła nieznany sekret

Hulk Hogan zmarł w wieku 71 lat. Był prawdziwą legendą

Hulk Hogan (Terry Bollea), jedna z najważniejszych postaci w historii wrestlingu, zmarł 24 lipca w Clearwater na Florydzie w wieku 71 lat. Śmierć potwierdziły WWE i policja w Clearwater; oficjalną przyczyną był ostry zawał mięśnia sercowego. Media wskazują, że miał także historię problemów kardiologicznych, a w dokumentacji medycznej widniała informacja o przebytej białaczce.

Hogan w latach 80. wyniósł WWF (dziś WWE) do mainstreamu – był twarzą pierwszych edycji WrestleManii, a jego pojedynek z André the Giant na WrestleManii III w Pontiac Silverdome uchodzi za moment przełomowy dla popularności dyscypliny. W 1996 r. jako „Hollywood” Hogan współtworzył w WCW formację nWo, która ponownie rozpaliła zainteresowanie wrestlingiem.

Poza ringiem występował m.in. w filmie „Rocky III” oraz programach telewizyjnych, stając się ikoną popkultury końca XX wieku. Jego karierze towarzyszyły także głośne kontrowersje – w 2015 r. WWE zawiesiło współpracę po ujawnieniu nagrań z obraźliwymi wypowiedziami, a wcześniej Hogan wygrał głośny proces przeciw Gawker Media dotyczący naruszenia prywatności.

W ostatnich latach pojawiał się publicznie rzadziej, m.in. podczas konwencji Partii Republikańskiej w 2024 r., gdzie wygłosił przemówienie. Po jego śmierci liczne hołdy składali przedstawiciele świata sportu i polityki.

Hulk Hogan został pożegnany na początku sierpnia. Legendarny wrestler został pochowany w obecności bliskich i znajomych. Nie pojawiła się jednak tam jego ukochana córka, Brooke Hogan.

- Nienawidził pogrzebów. Nie chciał żadnego. Wiem, że ludzie przeżywają żałobę na wiele sposobów. (...) Uczciłam jego pamięć prywatnie – napisała.

