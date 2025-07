Córka Tomasza Lisa i Kingi Rusin odchodzi z Canal+ Sport! Wydała oświadczenie

- Po ciekawej współpracy z Canal+ czas na nowe wyzwania! Miałam umowę na rok. W lipcu dobiegła końca. Teraz czas na realizację kolejnych planów i marzeń, których jest dużo - zdradziła Pola Lis. - Wśród nich jest praca ze sportowcami nad ich wizerunkiem i komunikacją, rola łącznika między mediami a strukturami sportowymi oraz rozwijanie własnych projektów. Od jakiegoś czasu pojawiają się różne propozycje, które poważnie rozważam. Kiedy przyjdzie na to odpowiedni moment, dam znać, co dalej - dodała w relacji na Instagramie. - Ogromne podziękowania dla ekipy Canal+. To był intensywny rok, pełen wyjazdów, emocji i wrażeń. Relacje i wywiady z piłkarskich stadionów w całej Polsce, ale przede wszystkim komentowanie meczów tenisowych WTA czy prezentowanie sportowych newsów na żywo – to coś, co na pewno zostanie ze mną na długo! - stwierdziła na koniec.