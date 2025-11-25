Czułości Aryny Sabalenki z mężczyzną na plaży. Bez hamulców! Gorąco robi nie z powodu temperatury

Aryna Sabalenka, po zakończeniu sezonu tenisowego jako liderka rankingu WTA, udała się na wakacje, najpierw na Malediwy, a następnie do Brazylii.

Podczas pobytu w Brazylii, Sabalenka została sfotografowana na plaży z partnerem, Georgiosem Frangulisem, gdzie para okazywała sobie czułości.

Wcześniej Sabalenka zapowiedziała wyjazd na Malediwy po przegranym finale WTA Finals z Jeleną Rybakiną, planując odpoczynek i analizę swoich emocji.

Aryna Sabalenka na wakacjach

Aryna Sabalenka formalnie - według rankingu WTA - jest najlepszą tenisistką na świecie. Za jej plecami znajduje się nasza Iga Świątek, a rywalizacja obu zawodniczek elektryzuje miłośników tenisa na całym świecie. Niedawno Białorusinka otrzymała specjalną nagrodę z okazji zakończenia sezonu na 1. miejscu w rankingu WTA. Jednak zamiast na tym fakcie, uwaga fanów skupiona była przede wszystkim na odważnym stroju zawodniczki. Aryna Sabalenka bowiem ubrana była bowiem w marynarkę, pod która miała tylko malutki staniczek. Dobrego samopoczucia Białorusince chyba nie popsuła porażka w finale WTA Finals z Jeleną Rybakiną. Zresztą przegrana nie płynęła na spadek w klasyfikacji WTA. Po tak udanym sezonie tenisistka udała się na wakacje. Zaczęło się od Malediwów. Potem Aryna Sabalenka i jej partner - Georgios Frangulis - przenieśli się do Brazylii.

Czułości Aryny Sabalenki z ukochanym na plaży

Białorusinka ma w zwyczaju zamieszczać swoje gorące zdjęcia z wypoczynku w mediach społecznościowych. Tradycji stało się zadość i z ostatnich wakacyjnych wojaży fotografie także trafiły do sieci. Najpierw mogliśmy oglądać zdjęcia z Malediwów. Wypad do tego położonego na Oceanie Indyjskim państwa Sabalenka zapowiedziała już po przegranej z Rybakiną.

Najgorsze, że w tym sezonie przegrałam większość ważnych finałów, w których grałam. Dlatego chyba po prostu usiądę na Malediwach, popijając tequilę i przeanalizuję swoje zachowanie oraz emocje. Mam nadzieję, że w następnym sezonie pójdzie mi lepiej

- mówiła na konferencji. Po Malediwach przyszła kolej na Brazylię. Na fotografiach stamtąd można zobaczyć Arynę Sabalenkę z ukochanym mężczyzną. Para bez hamulców oddawała się czułościom na plaży. Iskry leciały! Ależ tam było gorąco.

