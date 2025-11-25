Czułości Aryny Sabalenki z mężczyzną na plaży. Bez hamulców! Gorąco robi nie z powodu temperatury

Bartosz Olszewski likp
2025-11-25 15:11

Aryna Sabalenka po znakomitym sezonie jak mało kto zasłużyła na odpoczynek. Tenisistka, która zakończyła rok na pierwszym miejscu w rankingu WTA (druga jest Iga Świątek), obecnie korzysta z uroków urlopu. Ostatnio można było zobaczyć Białorusinkę z mężczyzną na plaży. Para oddawała się czułościom. Nie mieli hamulców. Ich miłość kwitnie, a nam robi się gorąco nie z powodu temperatury.

  • Aryna Sabalenka, po zakończeniu sezonu tenisowego jako liderka rankingu WTA, udała się na wakacje, najpierw na Malediwy, a następnie do Brazylii.
  • Podczas pobytu w Brazylii, Sabalenka została sfotografowana na plaży z partnerem, Georgiosem Frangulisem, gdzie para okazywała sobie czułości.
  • Wcześniej Sabalenka zapowiedziała wyjazd na Malediwy po przegranym finale WTA Finals z Jeleną Rybakiną, planując odpoczynek i analizę swoich emocji.

Aryna Sabalenka na wakacjach

Aryna Sabalenka formalnie - według rankingu WTA - jest najlepszą tenisistką na świecie. Za jej plecami znajduje się nasza Iga Świątek, a rywalizacja obu zawodniczek elektryzuje miłośników tenisa na całym świecie. Niedawno Białorusinka otrzymała specjalną nagrodę z okazji zakończenia sezonu na 1. miejscu w rankingu WTA. Jednak zamiast na tym fakcie, uwaga fanów skupiona była przede wszystkim na odważnym stroju zawodniczki. Aryna Sabalenka bowiem ubrana była bowiem w marynarkę, pod która miała tylko malutki staniczek. Dobrego samopoczucia Białorusince chyba nie popsuła porażka w finale WTA Finals z Jeleną Rybakiną. Zresztą przegrana nie płynęła na spadek w klasyfikacji WTA. Po tak udanym sezonie tenisistka udała się na wakacje. Zaczęło się od Malediwów. Potem Aryna Sabalenka i jej partner - Georgios Frangulis - przenieśli się do Brazylii. 

Czułości Aryny Sabalenki z ukochanym na plaży

Białorusinka ma w zwyczaju zamieszczać swoje gorące zdjęcia z wypoczynku w mediach społecznościowych. Tradycji stało się zadość i z ostatnich wakacyjnych wojaży fotografie także trafiły do sieci. Najpierw mogliśmy oglądać zdjęcia z Malediwów. Wypad do tego położonego na Oceanie Indyjskim państwa Sabalenka zapowiedziała już po przegranej z Rybakiną. 

Aryna Sabalenka z przyjaciółką prężą się w skąpych bikini! Ale forma!

Najgorsze, że w tym sezonie przegrałam większość ważnych finałów, w których grałam. Dlatego chyba po prostu usiądę na Malediwach, popijając tequilę i przeanalizuję swoje zachowanie oraz emocje. Mam nadzieję, że w następnym sezonie pójdzie mi lepiej

- mówiła na konferencji. Po Malediwach przyszła kolej na Brazylię. Na fotografiach stamtąd można zobaczyć Arynę Sabalenkę z ukochanym mężczyzną. Para bez hamulców oddawała się czułościom na plaży. Iskry leciały! Ależ tam było gorąco. 

Gorące zdjęcia Aryny Sabalenki z Malediwów i Brazylii prezentujemy w galerii

Aryna Sabalenka z partnerem
38 zdjęć
