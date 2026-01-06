Finansowe eldorado Krzysztofa Piątka w Katarze. Takie pieniądze zarabia reprezentant Polski

Transfer Krzysztofa Piątka do Al-Duhail był jednym z najgłośniejszych ruchów z udziałem polskiego piłkarza. Napastnik, decydując się na egzotyczny kierunek, podpisał kontrakt życia. Kwoty, jakie zarabia w Katarze, robią ogromne wrażenie i mają zabezpieczyć jego przyszłość. Zajmuje siódme miejsce w zestawieniu najlepiej zarabiających polskich sportowców za 2025 roku.

Poprzedni sezon był dla niego niezwykle udany. Po powrocie do formy w barwach tureckiego Istanbul BB, gdzie został wicekrólem strzelców, stało się jasne, że latem zmieni pracodawcę. Zainteresowanie jego usługami było ogromne, a napastnik mógł przebierać w ofertach. Ostatecznie wybór padł na egzotyczny kierunek, który gwarantuje mu gigantyczne pieniądze.

Decyzja o przenosinach na Bliski Wschód była podyktowana przede wszystkim względami finansowymi. Propozycja z Kataru, którą otrzymał Krzysztof Piątek, okazała się nie do odrzucenia. Polski napastnik podpisał trzyletnią umowę z klubem Al-Duhail, zapewniając sobie najwyższe zarobki w dotychczasowej karierze. To świadomy krok, który ma na celu zabezpieczenie przyszłości jego i jego rodziny po zakończeniu przygody z piłką.

Fortuna na Bliskim Wschodzie. Ile zarabia Krzysztof Piątek?

Warunki, jakie wynegocjował reprezentant Polski, są naprawdę imponujące. Według medialnych doniesień "El Pistolero" może liczyć na bajońskie wynagrodzenie. Za każdy rok gry w Al-Duhail na jego konto wpływa aż 4 miliony euro. W przeliczeniu na polską walutę daje to astronomiczną kwotę około 17 milionów złotych rocznie.

Biorąc pod uwagę, że kontrakt został podpisany na trzy lata, łatwo policzyć, że Piątek zarobi w Katarze łącznie 12 milionów euro, czyli ponad 50 milionów złotych. To absolutnie najwyższa umowa w jego karierze.

Rekordowy transfer i korzyści dla wszystkich stron

Na transferze skorzystał nie tylko sam zawodnik. Zadowolony z transakcji był również jego poprzedni klub. Turecki Istanbul BB zarobił na sprzedaży polskiej gwiazdy aż 10 milionów euro. Jak podkreślano, w ten sposób Piątek stał się najlepiej sprzedawanym polskim piłkarzem w historii klubu.

To sytuacja, w której każda ze stron jest wygrana. Turecki klub zainkasował pokaźną sumę, katarski Al-Duhail pozyskał skutecznego napastnika, a sam Krzysztof Piątek zapewnił sobie finansowe eldorado. Jak podkreślała agencja menedżerska, był to dla niego "kontrakt życia", który pozwoli mu z optymizmem patrzeć w przyszłość.

