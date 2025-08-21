Hiszpanie uczcili urodziny Roberta Lewandowskiego w wyjątkowy sposób! Wybrzmiały bardzo obiecujące słowa

Robert Szapski
2025-08-21 19:17

Robert Lewandowski nie rozpoczął najlepiej sezonu 2025/2026. Polak nie mógł wybiec na murawę w pierwszym spotkaniu z Mallorcą z powodu kontuzji, której nabawił się w trakcie jednego z treningów. Wszyscy liczą na szybki powrót do zdrowia i pierwszego składu w najbliższym spotkaniu z Levante. Tuż przed kolejnym ligowym meczem Lewandowski ma powody do świętowania, ponieważ 21 sierpnia obchodzi swoje urodziny. Z tego powodu mógł liczyć na specjalne wpisy w hiszpańskich mediach.

21 sierpnia w rodzinie Lewandowskich to bardzo ważna data. Właśnie tego dnia w 1988 roku urodził się jeden z najlepszych Polaków w historii piłki nożnej - Robert Lewandowski. Piłkarz przez lata pracował na status legendarnego zawodnika rozpoczynając swoją zagraniczną karierę w Borussi Dortmund. Następnie trafił do Bayernu Monachium, gdzie zapisał się złotymi literami na kartach historii. Aktualnie 37-latek występuje w barwach Barcelony, niestety początek sezonu 2025/2026 nie jest najlepszy dla Polaka, ponieważ tuż przed pierwszym spotkaniem z Mallorcą nabawił się kontuzji. Wszystko wskazuje na to, że Lewandowski będzie do dyspozycji Hansiego Flicka już na sobotnie starcie z Levante, jednak nie może być pewny swojej pozycji w pierwszym składzie.

Wielki dzień w rodzinie Lewandowskich. Specjalne życzenia

W związku z urodzinami Lewandowskiego, nie mogło zabraknąć specjalnych słów od jego żony Anny.

- Wszystkiego najlepszego, kochanie. Kolejny rok starszy, jeszcze silniejszy, jeszcze lepszy. Zawsze jestem z ciebie dumna! - napisała Lewandowska w mediach społecznościowych.

Hiszpanie uczcili urodziny Lewandowskiego! Wielkie słowa

Z okazji urodzin Lewandowskiego nie brakowało życzeń w kierunku Polaka, a także specjalnych tekstów w hiszpańskich mediach.

Ognioodporny Lewandowski. Polak kończy 37 lat i pomimo tego, że Flick zarezerwował dla niego nieco drugoplanową rolę, wciąż uważa, że ​​jest w stanie poprawić swoje imponujące statystyki - napisał "AS".

Nie mogło zabraknąć porównań ze strony "Mundo Deportivo". Hiszpańscy dziennikarze zestawili 37-latka z Lamine Yamalem, czy Pau Cubarsim.

Ten żarłoczny strzelec spędził w zawodowej piłce nożnej praktycznie dwie dekady, co oznacza, że ​​wielu jego obecnych kolegów z drużyny, w tym Lamine Yamal i Pau Cubarsi, było nienarodzonych lub dopiero w wieku niemowlęcym, gdy rozpoczynał karierę w polskiej lidze - można przeczytać.

