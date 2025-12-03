Iga Świątek po rajskich wakacjach pokazała swoje zęby z bliska! Krzysztof Ibisz ma konkurentkę. Zdjęcia nie kłamią

Po intensywnym sezonie Iga Świątek wyruszyła na zasłużone wakacje, a następnie pojawiła się na konferencji.

Iga Świątek udała się na wakacje, a po niej na konferencję

Iga Świątek w ostatnim sezonie miewała lepsze i gorsze momenty. Generalnie jednak cały czas jest w ścisłej czołówce kobiecego tenisa na świecie. Rok 2025 Polka zakończyła na 2. miejscu w rankingu WTA. Wyprzedza ją tylko Białorusinka Aryna Sabalenka. W ostatnim wielkim turnieju w bieżącym roku Iga Świątek najlepiej nie wypadła, odpadając w fazie grupowej WTA Finals. Na zawsze za to zapamiętany zostanie jej niesamowity triumf w Wimbledonie. W finale Polka rozbiła Amandę Anisimovą bez straty gema! To wszystko już przeszłość, teraz należy skupić się na kolejnym sezonie. Wcześniej jednak musi być regeneracja. Iga Świątek udała się na urlop na Mauritius, gdzie relaksowała się na tamtejszych plażach. Po zakończeniu wyjazdu tenisistka przyszła na konferencję, która odbyła się w ramach kampanii marki Oral-B "Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy". Idze towarzyszyła siostra - Agata Świątek, która jest lekarzem stomatologiem.

Nagle pojawiła się Iga Świątek w rozpiętej bluzce! Wszystkim oczy wyszły z orbit. I jeszcze ten mały szczególik

Iga Świątek pokazała zęby z bliska i mówiła o higienie jamy ustnej

Na konferencji mogliśmy podziwiać piękne zęby Igi Świątek, których nie powstydziłby sam Krzysztof Ibisz, który z kolei znany jest z tego, że ma zęby bielsze niż śnieg. Najlepsza polska tenisistka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zdrowie jamy ustnej to podstawa. Poza tym na czarujący uśmiech trzeba zapracować.

Uśmiech jest ważną częścią mojego życia, zwłaszcza odkąd stałam się trochę bardziej popularna. Tym uśmiechem w pewnym sensie mogę nawiązać relacje z moimi fanami, więc wykorzystuję to. Przez lata dbałam o swoje zęby, żeby podzielić się po prostu emocjami z kibicami i mieć z nimi interakcję, której też oni oczekują

- mówiła Iga Świątek na konferencji, ciesząc się przy okazji z tego, że towarzyszy jej siostra. Tenisistka podkreśliła też, że "zdrowie jamy ustnej przekłada się na zdrowie całego ciała".

I jest to kwestia, która nie zawsze jest poruszana, ale cieszę się, że dzięki tej kampanii tak dużo się dowiedziałam i że mogę szerzyć tę wiedzę, bo takie zdrowe nawyki są podstawą. Wymagają trochę pracy, żeby w pewnym sensie zakodowały się w tej codziennej rutynie, ale naprawdę warto i dopiero systematyczność przynosi takie efekty, jakie chcielibyśmy osiągnąć

- dodała Iga Świątek, która na konferencji pokazała swoje zęby z bliska. Robią wrażenie. Krzysztof Ibisz na konkurentkę! Te zdjęcia nie kłamią.

