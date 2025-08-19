Iga Świątek zdjęła czapkę i stała się hitem internetu! Fani od razu dostrzegli flagę Polski na jej twarzy

Turniej w Cincinnati jest już przeszłością, ale tenisiści i tenisistki jeszcze długo będą pamiętać upały w stanie Ohio. Gra w pełnym słońcu wykończyła sporą część z nich, a najlepszym przykładem był Jannik Sinner w finale męskiego turnieju. Lider rankingu ATP zupełnie nie był sobą i nie był w stanie nawiązać walki z fenomenalnym Carlosem Alcarazem. Przy stanie 0:5 w pierwszym secie poprosił o przerwę medyczną, a po chwili skreczował po zaledwie 23 minutach gry. Kilka godzin później na ten sam kort wyszła Iga Świątek, ale na szczęście jej upały nie dały się we znaki i po niespełna dwóch godzinach ograła Jasmine Paolini 7:5, 6:4.

Po tym zwycięstwie Świątek ponownie znalazła się na ustach całego świata, choć czasu na świętowanie było wyjątkowo mało. Już po kilkunastu godzinach Polka ponownie wyjdzie na kort, tyle że w Nowym Jorku, gdzie we wtorek i środę zostanie rozegrany turniej miksta US Open w nowej formule. Partnerem Igi będzie Norweg Casper Ruud, ale poza kolejnym jej występem, internet żyje też jej... opalenizną po kilkunastu dniach na kortach w Cincinnati.

Gra w pełnym słońcu sprawiła, że Świątek - nierozstająca się przecież z czapką - nietypowo opaliła się na twarzy. Fani błyskawicznie zauważyli to w trakcie transmisji z półfinału z Jeleną Rybakiną i porównali jej opaleniznę do... biało-czerwonej flagi Polski! Czy też widzisz to podobieństwo? Sprawdź w poniższym wideo.

