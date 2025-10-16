Izu Ugonoh po wielkiej aferze zabrał żonę na premierę filmu "Szpilka". Okrutne, jak ich potraktowali

Izu Ugonoh i jego żona Antonina stali się celem hejtu po ich udziale w programie "Afryka Express", w związku z kontrowersyjnym montażem wypowiedzi Izu.

Małżonkowie Ugonoh twierdzą, że produkcja programu zmanipulowała nagrania, co doprowadziło do negatywnego odbioru ich osoby.

Po aferze związanej z programem, Izu Ugonoh zabrał żonę na premierę filmu "Szpilka", gdzie para zaprezentowała się w czarnych stylizacjach.

Izu Ugonoh odpadł z "Afryka Express". Zrobiła się afera, pojawiło się oświadczenie

Izu Ugonoh i Antonina Ugonoh razem wystąpili w show TVN "Afryka Express". Ich pożegnanie z programem odbyło się w - delikatnie mówiąc - niezbyt dobrej atmosferze. Wybuchła afera po tym, co bokser miał powiedzieć o innym uczestniku show - Michale Mikołajczaku. Słowa te ukazały się na antenie. - Nie chciałem przegrać z Michałem, bo nie lubię tego typa - tak brzmiała wypowiedź Izu Ugonoha. Wywołała ona falę hejtu na sportowca i jego żonę. Okrutne jest to, jak ludzie ich potarktowali. Tym bardziej, że - jak zgodnie uważają małżonkowie - miało dojść do brzydkiej manipulacji.

Słuchajcie, możemy jedynie razem z Izu dołączyć się do Waszej opinii na temat wypowiadania takich słów, i również uważamy, że jest to bardzo słabe kierować coś takiego w stronę drugiej osoby. Jest nam przykro, że produkcja postanowiła tak zmontować, a raczej przemontować słowa i wykorzystać sytuację z innego momentu niż to miało miejsce.

- podkreśliła w specjalnym oświadczeniu Antonina Ugonoh. Dodała, że "scena, którą widzicie, jest nagrana podczas rozmowy w Polsce w emocjach po zakończeniu realizacji programu i rozmowy o innej sytuacji, a słowa wulgarne są użyte w liczbie mnogiej, więc można zastanowić się, czy rzeczywiście są kierowane personalnie do Michała". Żona Izu Ugonoha na koniec zwróciła się do Mikołajczaka.

Przykro nam, że na koniec został wykreowany tak skrajny konflikt. Jesteśmy zawiedzeni, ale nie zaskoczeni

- napisała. Sam Izu Ugonoh w rozmowie z Plejadą stwierdził, że po montażu, który zobaczył na wizji, sam siebie by nie polubił.

Problemem jest fakt, że nie odzwierciedla to stanu rzeczywistego. Na chwilę obecną mam dosyć tego typu programów, a "Afryką..." jestem zawiedziony

- zaznaczył.

Izu Ugonoh z żoną na premierze filmu "Szpilka". Małżonkowie postawili na ciemne barwy

Po tych trudnych chwilach małżonkowie mogli odetchnąć w bardziej przyjemnych okolicznościach. Izu Ugonoh zabrał żonę na premierę filmu dokumentalnego "Szpilka", który opowiada o życiu prywatnym i zawodowym jego kolegi ze świata boksu i MMA - Artura Szpilki. Na evencie roiło się od celebrytów i gwiazd sportu. Z pań na premierze pojawiły się m.in. Lexy Chaplin, Monika Goździalska, Patrycja Wieja i Klaudia Leclercq, a z panów: Łukasz "Juras" Jurkowski, Damian Janikowski, Martin Lewandowski czy Paweł Tyburski. Nie zabrakło oczywiście też Kamil Wybrańczyk. Narzeczona Artura Szpilki swoją kreacją przyćmiła sam pokaz! Świetnie zaprezentowała się też Antonina Ugonoh, która postawiła na mix stylu sportowego z elegancją. Kobieta miała na sobie czarne świecące spodnie i żakiet w takim samym kolorze. Całość uzupełniała czarna torebka i szare sportowe buty. Tego typu obuwie - choć w innym kolorze - miał także Izu Ugonoh. On jednak zdecydował się na jeszcze bardziej sportowy styl, którego głównym elementem był czarny gładki t-shirt. Małżonkowie tego wieczoru ewidentnie postawili na ciemne barwy.

W galerii prezentujemy zdjęcia Izu Ugonoha i żoną Antoniną Ugonoh