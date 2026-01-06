Jan Tomaszewski szczerze o Jacku Gmochu. Ujawnia skrywaną rozmowę, w której padło ostre słowo

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-01-06

Jacek Gmoch, jedna z najważniejszych postaci złotej ery polskiej piłki, 13 stycznia obchodzić będzie 87. urodziny. O jego kluczowej roli w sztabie Kazimierza Górskiego, nowatorskich metodach i ognistym temperamencie opowiada Jan Tomaszewski (77 l.). Bramkarz Orłów wspomina kulisy meczu na Wembley i słynny telefon od Gmocha, po którym interweniować musiał sam selekcjoner.

Jacek Gmoch, legendarny trener i analityk, był jednym z architektów sukcesów reprezentacji Polski w latach 70. Choć na czele stał "papież polskiej piłki" Kazimierz Górski, to właśnie Gmoch stanowił mózg operacji analitycznej i wprowadzał do kadry nowatorskie metody, które wyprzedzały epokę. Jan Tomaszewski, wspominając tamte czasy, nie ma wątpliwości, jak wielki był wkład Gmocha w historyczne triumfy.

Siłą legendarnej drużyny była nie tylko fantazja na boisku, ale i perfekcyjne przygotowanie taktyczne. Za nie w dużej mierze odpowiadał Jacek Gmoch, który, jak wspomina Tomaszewski, był absolutnym pionierem w dziedzinie analizy rywala.

- Jacek obserwował, był tym pierwszym bankiem informacji chyba w światowej piłce. Ja nie wiem, czy ktoś był pierwszy przed nim - podkreśla Tomaszewski, dodając, że co boskie, trzeba Bogu oddać.

Jego analityczny geniusz przyniósł wymierne korzyści, na przykład w słynnym meczu z Anglią w Chorzowie (2:0). Gmoch zauważył, że Anglicy budują ataki, wycofując piłkę do legendarnego Bobby'ego Moore'a, który następnie posyłał długie podania na rosłych napastników.

- Mówi tak: „Włodek [Lubański – red.], ty się nie cofaj. Ty chodź sobie gdzieś tak w okolicy Bobby Moore'a.” I w pewnym momencie Anglicy tego nie zauważyli. Podali do Bobby Moore'a. Włodek tę piłkę przejął, strzelił i praktycznie było po meczu 2:0. To są właśnie takie niuanse, które można było wykorzystać - opowiada bramkarz Orłów.

Nowoczesne metody i "superkompensacja"

Innowacyjność Gmocha nie kończyła się na analizie. Wprowadził on do polskiej piłki pojęcie "superkompensacji", metody, która miała zapewnić szczyt formy fizycznej dokładnie w momencie rozpoczęcia meczu.

- To był wymysł Jacka Gmocha, który wymyślił tak zwaną superkompensację. Polega na tym, że jak się gra mecz w sobotę o 20:00, to trenujemy w piątek też o 20:00, żeby potrenować 20 minut na pełnym gazie, żeby zmusić organizm do tego, żeby za 24 godziny tak samo reagował - tłumaczy Tomaszewski.

Jak wspomina, ta metoda naprawdę działała. Gmoch, by zobrazować jej skuteczność, przytaczał zawodnikom przykład z lekkoatletyki i rywalizacji legendarnych sprinterek, Ireny Kirszenstein i Renate Stecher. Gdy start opóźnił się o godzinę, Stecher, przygotowana na konkretny moment, zrezygnowała z biegu, bo jej organizm był już "po" szczycie superkompensacji.

Szorstka przyjaźń w sztabie i telefon, który przeszedł do historii

Sztab Kazimierza Górskiego tworzyły trzy wybitne indywidualności: selekcjoner, Andrzej Strejlau i Jacek Gmoch. Jak przyznaje Tomaszewski, relacje między asystentami nie zawsze były idealne.

- Andrzej Strejlau z Jackiem Gmochem za bardzo się nie lubili. Szorstka przyjaźń taka, ale wszyscy działaliśmy dla drużyny narodowej. Pchaliśmy ten sam wózek - mówi.

Ta rywalizacja miała też humorystyczne oblicza, jak choćby podczas rozdawania autografów, gdy obaj trenerzy starali się podpisać wyżej od drugiego. Górski potrafił jednak czerpać z tej mieszanki charakterów to, co najlepsze.

Najsłynniejsza anegdota, doskonale obrazująca ognisty temperament Gmocha, dotyczy sytuacji po legendarnym remisie 1:1 na Wembley. Po powrocie do domu Tomaszewski odebrał telefon.

- Jacek do mnie dzwonił: „ty pałogłowcu, no przecież mówiłem ci, że Clark strzela w lewy róg”. Ja mówię: „Jacek, ojeju, no nie wiem, co mam powiedzieć, no ale gdybym wiedział, to bym się rzucił w lewy róg” - relacjonuje Tomaszewski.

Zirytowany bramkarz zadzwonił ze skargą do Kazimierza Górskiego. Reakcja selekcjonera była mistrzowska i natychmiast rozładowała napięcie.

- A pan Kazimierz odpowiedział: panie kolego, ja o tym nie słyszałem, a jak ja nie słyszałem, to nie powiedział. I rozładował całą sytuację - wspomina z uśmiechem legendarny golkiper.

