Jan Tomaszewski świętuje 78. urodziny, opowiadając o swojej "życiowej dogrywce" po walce z chorobą.

Legendarny bramkarz wspomina kluczowe momenty kariery, w tym rolę Kazimierza Górskiego i błędy z MŚ 1978.

Jakie taktyczne decyzje, zdaniem Tomaszewskiego, kosztowały Polskę mistrzostwo świata i jakie jest jego jedno życzenie?

Dowiedz się więcej o wspomnieniach i optymizmie "człowieka, który zatrzymał Anglię".

Życiowa dogrywka Jana Tomaszewskiego

Jan Tomaszewski, mimo problemów zdrowotnych w ubiegłym roku, czuje się znakomicie. Jak sam przyznaje, był w bardzo trudnej sytuacji, ale dzięki lekarzom z Wojskowej Akademii Medycznej wrócił do pełni sił.

- Było ze mną bardzo źle. Przegrywałem dużo sam ze sobą, oni doprowadzili do remisu, ci lekarze. Efektem czego jest to, że jest dogrywka w tej chwili, moja życiowa dogrywka. Bardzo dobra, obiecująca, a ja z przekorą powiem, że zobaczycie, że jeszcze obronię życiowe rzuty karne - mówi z optymizmem Jan Tomaszewski.

Były bramkarz reprezentacji Polski podkreśla, że zwolnił tempo i nauczył się słuchać swojego organizmu. - Trzeba po prostu spojrzeć w swój pesel. A mój pesel mówi: spoko, spoko, a dojedziesz jeszcze parę kilometrów - dodaje.

"Nie byłoby mnie bez Kazimierza Górskiego"

Jubilat z całą mocą podkreśla, że jego sukcesów i całej wspaniałej kariery nie byłoby bez legendarnego trenera, Kazimierza Górskiego. To on z utalentowanych indywidualistów potrafił stworzyć drużynę, która walczyła "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego".

- Nie byłoby tego dzisiejszego święta, nie byłoby tych urodzin i nie byłoby Jana Tomaszewskiego bez pana Kazimierza Górskiego. To muszę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością za słowo - uważa Tomaszewski.

Wspomina słynny mecz na Wembley, gdzie popełnił błędy, ale mógł liczyć na wsparcie kolegów z drużyny. - Człowiek, który zatrzymał Anglię składał się z 12 części: 11 zawodników i pana Kazimierza Górskiego. I to jest wielki sukces pana Kazimierza - analizuje.

Błędy, które kosztowały Polskę mistrzostwo świata

Choć Polacy jechali na mundial do Argentyny w 1978 roku jako faworyci do złota, turniej zakończył się rozczarowaniem. Tomaszewski po latach wskazuje na błędy taktyczne, które jego zdaniem zadecydowały o porażce. Pierwszym z nich była zmiana systemu gry w trakcie turnieju.

- Graliśmy 4-3-3. I w pewnym momencie nastąpiła zmiana. Schodzi Włodek Lubański, za niego wchodzi Zbyszek Boniek. I to był błąd. U nas grało dwóch rozgrywaczy: i Zbyszek, wielki piłkarz, i Deyna, wielki piłkarz. Jednego robotnika zabrakło - analizuje.

Kolejnym błędem, według Tomaszewskiego, był brak odwagi trenera Jacka Gmocha w kluczowym meczu z Brazylią, który Polska musiała wygrać. Szkoleniowiec rozważał zmianę ustawienia na bardziej ofensywne 3-5-2, ale ostatecznie z tego zrezygnował. - Brak tego ryzyka spowodował to, że przegraliśmy z Brazylią - wspomina. Legendarny bramkarz uważa, że gdyby Kazimierz Górski był doradcą Gmocha, losy reprezentacji mogłyby potoczyć się inaczej.

Jedno życzenie na urodziny

Jan Tomaszewski czuje się piłkarzem spełnionym. Zdobył medal Igrzysk Olimpijskich i mistrzostw świata, grając przeciwko najlepszym na świecie. Czego można mu życzyć z okazji 78. urodzin?

- Życzcie mi, żebym był jak najdłużej zdrowym i żeby ta dogrywka trwała jak najdłużej. A później rzuty karne, to ja wam pokażę, jak się broni - podsumowuje z uśmiechem.