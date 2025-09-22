Jeremy Sochan przyleciał do Polski. U Lewandowskiego zaskoczył wszystkich

Wyjątkowe spotkanie z Jeremym Sochanem odbyło się w dobrze znanej warszawskiej restauracji należącej do Roberta Lewandowskiego. Jeszcze zanim bohater wieczoru pojawił się w specjalnie przygotowanej sali, organizatorzy zadbali o dobre nastroje i przeprowadzili krótki konkurs z nagrodami Superbetu. Szczęśliwi kibice rywalizowali m.in. o oficjalną piłkę NBA, ale za główny fant należy uznać koszulkę San Antonio Spurs z nazwiskiem i autografem Sochana. Ta jako ostatnia nagroda trafiła do kibica, który poprawnie odpowiedział na pytanie o liczbę punktów zdobytą przez koszykarza w jego debiutanckim meczu w barwach reprezentacji Polski (Polska – Rumunia, 22 lutego 2021 roku: 18 pkt).

Jeremy Sochan przyleciał z dziewczyną

Później pojawił się już 22-latek, któremu towarzyszyła między innymi dziewczyna – brytyjska modelka Mya Mills. Oboje spędzili już w tym roku trochę czasu w Polsce przy okazji Eurobasketu, czym ukochana Sochana dzieliła się w mediach społecznościowych, ale tym razem zamiast na Śląsku, wylądowali w Warszawie, z którą mocno związana jest przecież rodzina koszykarza – jego matka Aneta Sochan była koszykarką stołecznej Polonii, a babcia wciąż tu mieszka.

Oficjalną sesję pytań i odpowiedzi poprowadził Damian Gąska z Kanału Sportowego. Nie mógł rozpocząć inaczej niż od pytań o zakończony niedawno Eurobasket, podczas którego Sochana zabrakło z powodu urazu łydki.

- To, co pokazaliśmy jako reprezentacja Polski, było świetne! Bardzo żałuję, że nie było mnie z drużyną. Chłopaki zagrali z pasją i sercem, dzięki czemu dobrze się to oglądało nawet w Rydze bez wsparcia tylu kibiców, co w Katowicach. Mam nadzieję, że to początek naszej historii i nie mogę się już doczekać, żeby zasuwać z chłopakami – podsumował mistrzostwa Europy największy nieobecny w polskiej kadrze.

Chce być jak Giannis

Śladem Giannisa Antetokounmpo, o którego emocjonalnej reakcji po wywalczeniu brązowego medalu Eurobasketu mówił cały świat, Sochan potwierdził, że bez udanych występów z reprezentacją Polski nie będzie spełnionym koszykarzem i zawsze będzie dawał z siebie sto procent w biało-czerwonych barwach.

Na szczęście jego problemy zdrowotne nie są na tyle poważne, aby stracił przygotowania do nowego sezonu NBA. Krok po kroku wraca do zdrowia i zapewnia, że będzie gotowy na presezon, który będzie bardzo ważny. Po tym sezonie kończy się kontrakt Sochana z San Antonio Spurs, ale 22-latek zostawia te kwestie agentowi i chce skupić się po prostu na koszykówce, za którą już się stęsknił. Jego celem jest w końcu zagrać ze Spurs w play-offach NBA.

Niespodziewane wyzwanie dla Sochana. I to u Lewandowskiego

W ostatnich tygodniach Sochan bardzo dużo czasu poświęcił procesowi rehabilitacji oraz treningom siłowym i technicznym, które wykonywał pod okiem trenerów Spurs. Zawsze jednak stara się zachować równowagę i znaleźć odpowiedni balans. Dlatego, kiedy nie trenuje, chętnie spędza czas z rodziną, dziewczyną i kolegami, a w chwilach relaksu pomagają mu filmy i gry. Swoje umiejętności na konsoli potwierdził zresztą po oficjalnej części spotkania, gdy został wyzwany na mecz w popularną „fifę”! I to nie przez byle kogo, a youtubera znanego jako „N3jxiom”, który słynie w dużej mierze właśnie z tej gry. Obaj szybko dogadali się na derby Londynu, a wychowany w Anglii koszykarz zagrał swoim ukochanym Arsenalem.

I ku zdziwieniu wielu zgromadzonych, to Sochan objął prowadzenie 1:0. „N3jxiom” i jego Chelsea mocno napierali, ale gwiazdor NBA naprawdę błyszczał – jakżeby inaczej - swoim „defence”, a wirtualny David Raya wyczyniał cuda w bramce. Aż w końcu w drugiej połowie youtuber doprowadził do wyrównania i realna stała się dogrywka. Końcówka należała jednak do Sochana – najpierw strzelił na 2:1, a w doliczonym czasie gry zamknął wynik i całe wydarzenie, które z pewnością na długo zostanie w pamięci szczęśliwców obecnych w Warszawie.