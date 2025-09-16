Luka Doncić zapłaci Marii Szarapowej fortunę! Oto co gwiazdor NBA kupił od legendy tenisa

Doncić zapłaci Szarapowej grube miliony! Zaskakujący ruch Rosjanki

Luka Doncić był jedną z największych gwiazd minionego Eugobasketu, rozgrywanego m.in. w Polsce. Słoweńcy nie poradzili sobie jednak tak, jak liczyłby na to ich lider – ostatecznie przegrali w ćwierćfinale z późniejszym triumfatorem rozgrywek Niemcami i zajęli 7. miejsce tuż za... Polską, która również poległa w ćwierćfinale (z późniejszym srebrnym medalistą, Turcją). Polska i Słowenia spotkały się w fazie grupowej i lepsi okazali się nasi reprezentanci, choć Doncić robił co mógł, by przechylić szalę zwycięstwa na korzyść swojego zespołu.

Teraz gwiazdor Los Angeles Lakers i całego NBA wraca do USA, żeby przygotować się do nowego sezonu najlepszej ligi koszykarskiej świata. Aby lepiej zadomowić się w „Mieście Aniołów” (do LA Lakers przeniósł się w tym roku z Dallas Mavericks) Doncić postanowił znaleźć sobie odpowiednie miejsce do zamieszkania i padło na... luksusową posiadłość Marii Szarapowej! Willa legendy tenisa nie jest jednak przypadkowa i stoi za nią interesująca historia.

Szarapowa w przeszłości należała do czołówki światowego tenisa, współtworzyła historię tej dyscypliny w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku i należy do wąskiego grona zawodniczek, które w swojej karierze skompletowały Wielkiego Szlema, a łącznie ma 5 tytułów wielkoszlemowych na swoim koncie. Rosjanka jeszcze w trakcie kariery rozpoczęła budowę wymarzonego domu w Los Angeles i była niezwykle zaangażowanie w projektowanie i tworzenie wspomnianej willi. – Podróżowałam po całym świecie i cieszyłam się wieloma niesamowitymi miejscami, ale mój dom jest moim absolutnym faworytem – powiedziała w jednym z wywiadów.

Czemu Szarapowa zdecydowała się na sprzedaż swojego ukochanego domu? Wszystko z powodów rodzinnych – była tenisistka chce być bliżej swojej rodziny, partnera Alexandra Gilkesa (brytyjski przedsiębiorca) i ich syna Theodore'a. Jak podaje serwis tennis.com, Luka Doncić będzie musiał zapłacić Szarapowej za luksusową willę 25 mln dolarów, czyli prawie 90 mln złotych.

