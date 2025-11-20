Julia Szeremeta błyszczała na finale Top Model. Polka lada chwila rusza walczyć o medal dużej imprezy

Dla wicemistrzyni olimpijskiej i świata będzie to ostatnia okazja, by wziąć udział w młodzieżowych ME, na których startują zawodniczki i zawodnicy do lat 23. Szeremeta ma z tej imprezy dobre wspomnienia - dwa lata temu w Budvie zdobyła złoto, pokonując w finale Bojanę Gojković z Czarnogóry. Dla Polki był to pierwszy tak duży sukces na arenie międzynarodowej.

Do Budapesztu poza Szeremetą pojadą także Marta Prill, Natalia Kuczewska, Nikola Prymaczenko, Kinga Krówka, Barbara Marcinkowska, Aleksandra Cyrek, Emilia Koterska oraz Julia Oleś. W składzie męskiej reprezentacji znaleźli się z kolei: Mateusz Szczoczarz, Nikolas Pawlik, Jakub Krzpiet, Bartłomiej Rośkowicz, Paweł Sulęcki, Mateusz Urban, Michał Pierzchała i Igor Rondoś. Trenerem głównym kadry kobiet jest Tomasz Dylak, a kadry mężczyzn Grzegorz Proksa. Pierwsze walki turnieju zaplanowano na 23 listopada (niedziela), ćwierćfinały odbędą się 26 listopada, półfinały 28 listopada, a finały 29 listopada.

Szeremeta i spółka mają za sobą kilka tygodni intensywnych treningów i teraz pozostało już tylko łapanie świeżości. Srebrna medalistka igrzysk w Paryżu tuż przed podróżą na Węgry pojawiła się na finale 14. edycji "Top Model", na którym zaprezentowała się w eleganckiej czarnej kreacji. "Gościnnie na wielkim finale Top Model. Trzymamy mocno kciuki za wszystkich finalistów" - napisała na Instagramie.

Stylizacja Szeremety przypadła kibicom do gustu. "Pięknie wyglądasz!", "Super modelka, bardzo dobrze wyglądasz, super fotki", "Ale się odwaliła", "Bóg Ci dał ręce do walki, a nogi do piękna", "Ujęcie mistrzowskie", "Piękna i zdolna jest ta nasza Julka", "Ale stylówa, przepraszam czy tu biją?", "Wyglądasz jak milion dolarów", "Z twoją urodą ten finał byś wygrała" - to tylko kilka komentarzy internautów zamieszczonych pod wpisem naszej pięściarki.

Mamy nadzieję, że Szeremeta równie efektownie zaprezentuje się także na ringu w Budapeszcie!

